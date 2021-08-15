أتليتكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو في الدوري الاسباني

حقق فريق أتليتكو مدريد الفوز على منافسه سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الأسبوع الاول من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم فريق أتليتكو مدريد عن طريق أنخيل كوريا في الدقيقة 23 وتعادل سيلتا فيجو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء .

وسجل هدف فوز فريق أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا في الدقيقة 64 ليحصد الثلاث نقاط الاول في الدورى الاسباني .



تشكيل أتليتكو مدريد



حراسة المرمي: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينز- سافيتش- هيرموسو- كاراسكو.

خط الوسط: كوكي- كوندجيبا- ساؤول- ليمار.

خط الهجوم: أنخيل كوريا- ماركوس يورنتي.