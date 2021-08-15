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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتليتكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو في الدوري الاسباني

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

حقق فريق أتليتكو مدريد الفوز على منافسه سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت على ملعب  بالايدوس ضمن منافسات الأسبوع الاول من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تقدم فريق أتليتكو مدريد عن طريق أنخيل كوريا في الدقيقة 23 وتعادل سيلتا فيجو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء .

وسجل هدف فوز فريق أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا في الدقيقة 64 ليحصد الثلاث نقاط الاول في الدورى الاسباني .


تشكيل أتليتكو مدريد


حراسة المرمي: أوبلاك.

خط الدفاع: خيمينز- سافيتش- هيرموسو- كاراسكو.

خط الوسط: كوكي- كوندجيبا- ساؤول- ليمار.

خط الهجوم: أنخيل كوريا- ماركوس يورنتي.

أتليتكو مدريد مدريد الليجا أنخيل كوريا سيلتا فيجو

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