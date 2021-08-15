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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمنى ينفي إطلاق قنابل غاز على تجمعات فى حفل عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وفي سياق آخر أفرجت نيابة العلمين عن سيارة المطرب حسن شاكوش بعد مرور نحو أسبوعين على الأزمة، وتسلمت تحريات المباحث التي أكدت ملكية شاكوش للسيارة التي تم حجزها تحت تصرف النيابة لعدم وجود لوحات معدنية بها وتم ضبطه أثناء استقلالها أمام بوابة 6 بمارينا بالساحل الشمالي.

وجار إبلاغ شاكوش بقرار النيابة العامة تمهيدا لتسليمه سيارته بعد الإفراج عنها من سراي النيابة.

الأجهزة الامنية قنابل غاز عمرو دياب بمدينة العلمين حفل المطرب عمرو دياب بمدينة حفل المطرب عمرو دياب

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