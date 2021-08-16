وكيل تعليم قنا يتفقد قاعات امتحانات المتقدمين لمدرسة المتفوقين

تفقد الدكتور صبري خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، قاعات امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع مؤهل لالتحاقهم بالمدرسة بعد اجتياز الاختبارات الاليكترونية المؤهلة لذلك بمركز التطوير بقنا .
أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بالتزام الطلاب الممتحنين وهيئة الإشراف بالإجراءات الاحترازية و حث الطلاب على بذل المزيد من الجهد بدافع التميز ومواكبة متطلبات المجتمع وتحقيق طفرات علمية غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن الاختبارات التي بدأت أمس الأحد تستمر حتى يوم الأربعاء ١٨ أغسطس وتعقد تحت إشراف التطوير التكنولوجي وشئون الطلاب بـ ٤ قاعات امتحان.
وأوضح وكيل تعليم قنا ، بأن القاعات منها اثنتين بمدينة قنا ، الأولي بمركز التطوير التكنولوجي، و الثانية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، وواحدة لإدارات جنوب المحافظة بمركز قوص والأخيرة بمركز نجع حمادي لاستقبال طلاب شمال المحافظة.
وأضاف مدير تعليم قنا ، بأنه سوف يتم تخصيص يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس لمن حالت ظروفه دون حضور الامتحان في الموعد المحدد.