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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يتفقد قاعات امتحانات المتقدمين لمدرسة المتفوقين

امتحانات القبول بمدرسة
امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين

تفقد الدكتور صبري خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، قاعات امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع مؤهل لالتحاقهم بالمدرسة بعد اجتياز الاختبارات الاليكترونية المؤهلة لذلك بمركز التطوير بقنا .

 

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بالتزام الطلاب الممتحنين وهيئة الإشراف بالإجراءات الاحترازية و حث الطلاب على بذل المزيد من الجهد بدافع التميز ومواكبة متطلبات المجتمع وتحقيق طفرات علمية غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة.

 

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وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن الاختبارات التي بدأت أمس الأحد تستمر حتى يوم الأربعاء ١٨ أغسطس وتعقد تحت إشراف التطوير التكنولوجي وشئون الطلاب بـ ٤ قاعات امتحان.

 

وأوضح وكيل تعليم قنا ، بأن القاعات منها اثنتين بمدينة قنا ، الأولي بمركز التطوير التكنولوجي، و الثانية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية، وواحدة لإدارات جنوب المحافظة بمركز قوص والأخيرة بمركز نجع حمادي لاستقبال طلاب شمال المحافظة.

 

وأضاف مدير تعليم قنا ، بأنه سوف يتم تخصيص يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس لمن حالت ظروفه دون حضور الامتحان في الموعد المحدد.

امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين

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قنا وكيل وزارة التربية والتعليم قاعات المتفوقين الشهادة الإعدادية مركز التطوير بقنا التعليم

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