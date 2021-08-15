محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء كوبري الرياح

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء كوبري الريَّاح المزمع إنشائه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة قنا.

جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، و المهندسة فاطمة إبراهيم ، السكرتير العام المساعد ، و مساعد المستشار العسكري، و مدير إدارة المرور بقنا، و رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي، و وكلاء وزارة الطرق والكباري ، و الموارد المائية و الري، و الكهرباء، و الاتصالات ، و مندوبين عن هيئة السكة الحديد، و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و المستشار الهندسي للمحافظة، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



استمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلي حول المخططات و الرسومات الهندسية و مسارات الاتجاهات الخاصة بمشروع الكوبري، و تطوير المنطقة المحيطة بها من قِبل مسئولي الطرق و الكباري، و الكهرباء، و الاتصالات، و الري، و السكة الحديد، و مياه الشرب و الصرف الصحي.



وأوضح محافظ قنا ، بأن الكوبري يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق و الكباري بطول 500 متر ، و عرض 16 متر على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 130 مليون جنيه، بهدف تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن و حضاري، و تلبيًة لاحتياجات مواطني قنا ، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ، حيث يسهم الكوبري في تحقيق السيولة المرورية، و سهولة تنقل الأفراد و المركبات و توفير الوقت و الجهد على السائقين، إضافة للقضاء على الاختناقات المرورية بمدينة قنا .



وأكد محافظ قنا ، بأنه جاري مراجعة و متابعة هذه الرسومات الهندسية ومسارات الاتجاهات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى توفير مسار بديل لسكان المنطقة المحيطة، والذي يزيد عددهم عن 20 ألف نسمة، موجها بسرعة إنهاء كافة التحديات التي قد تقف عائقا أمام تنفيذ المشروع، وكذا إنهاء جميع الموافقات اللازمة لإنشاء الكوبري، وسرعة تحديد أماكن التعارضات من عدمها مع مسارات الكوابل للشركة المصرية للاتصالات، و مسار كابل سلاح الإشارة الخاص بالقوات المسلحة، مع تطبيق أحدث المعايير الفنية و المواصفات الهندسية الصحيحة للمشروع، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

متابعة رسومات إنشاء كوبري الرياح بقنا

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