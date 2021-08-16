وفاة الملحن محمد سعد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفى الملحن محمد سعد اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

ونعى عدد من الفنانين الملحن الراحل ، ومن بينهم الفنان حمادة هلال ، من خلال حسابه بموقع فسيبوك.

ونشر حمادة هلال ، صورة للملحن محمد سعد، وعلق عليها :" الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض فى ميزان حسناتك إن شاء الله أخى وصديقى الملحن محمد سعد أسالكم الدعاء".

ومن أبرز اعمال الملحن محمد سعد اغنية “قول تانى كده ،اخصماك اه ،جننتنى”.

يذكر ان وجه حمادة هلال رسالة لطلاب الثانوية العامة قَبل ساعات من إعلان النتيجة من قِبل وزارة التربية والتعليم.



ونشر حمادة هلال ، فيديو له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلا: " أن شاء الله ربنا يكرمك وتجيبوا احلى نتيجة اللي انتم نفسكم فيها " مطالبا الاهالي بإسعاد أولادهم وعدم مقارنة أبنائهم بالآخرين



يذكر أن الفنان حمادة هلال، نفى ،تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.