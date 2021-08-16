محافظ كفر الشيخ يفتتح المرحلة الثانية من المنحة المجانية للملتحقين بالثانوية العامة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لـ 55 طالباً وطالبة الملتحقين بالصف الأول الثانوي2020/2021، وذلك من خلال المنحة التي تم تنسيقها من قِبل النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والمنفذة مع إحدى المؤسسات كمنحة مصرية من مؤسسة ساويرس للتنمية لصقل طلاب المحافظة ببرنامج تعليمي مميز يدعم رؤية مصر التعليمية، ويعزز القدرات الخاصة والمهارات الحياتية للطلاب المشاركين.

جاء ذلك بحضور النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وبحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وكريم شاور، مدير برنامج بريدج بمؤسسة اتجاه.



وتابع محافظ كفر الشيخ، المقابلات الشخصية التي تجرى للطلاب والطالبات، مبدياً إعجابها بطريقة الحوار ونوعية الأسئلة، مناقشاً إحدى الطالبات حول العمل الجماعي والفردي وأيهما تفضل، إضافة للخبرات التي يمكن تكتسبها من خلال التعامل مع الآخرين، وسبل إقناعهم برأيها أو إقناعها بآرائهم، مبديا إعجابهم بالطريقة الحوارية للطلاب والطالبات.



وثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكاتف الدولة والمجتمع المدني في بناء الإنسان، لتكوين جيل قادر على بناء وطن قادر على التحديات، وان الدولة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها، والمحافظة تتميز بوجود جامعة قوية بها كليات غير اعتيادية "ذكاء اصطناعي- مصايد سمكية- وسيتم إنشاء كليات أخرى ستخدم المجتمع.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى في 21 يونيو2021، بعد إطلاق الاستمارة الإلكترونية المنفذة من المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية" تجاه "منحة بريدج التأهيلية بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مشيراً أنه تقدم ما يتجاوز عن 800 طالب وطالبة على الاستمارة الإلكترونية وتطابقت الشروط الأولية على 339 طالباً وطالبة من كل مراكز المحافظة.



ومن جانبها، قدمت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، الشكر والتحية والتقدير، للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وقيادات المحافظة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تأهيل الشباب للقيادة، وعلي نفس النهج يسير اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأنها كانت من بين هؤلاء الذين استعان بهم المحافظ، وقد تعلمت منه الكثير.



وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم إجراء مقابلات شخصية لـ 339 طالباً وطالبة للتصفيات اختيار 100 طالب وطالبة ما بعد المقابلات الشخصية، ليقوموا بإجراء اختبارات تحريرية، وسيتم اختيار 55 طالباً وطالبة لبدء المنحة للتأهيل بدورات لغة إنجليزية وحاسب آلي ورعاية الطلبة حتى التأهل للجامعات والمنح الموجودة داخل مصر وخارجها.

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