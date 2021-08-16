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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيران صديقة.. بيراميدز يتقدم علي الجونة 1-0 فى الشوط الاول

صدى البلد

إنتهت أحداث الشوط الاول من مباراة بيراميدز والجونة بتقدم بيراميدز بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب خالد بشارة فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 4 عن طريق محمد نجيب مدافع الجونة بعدما شتت الكرة من أمام إبراهيم عادل لتمر بطريقه غريبة من تحت أقدام محمود الغرباوي حارس مرمي الجونة.

 

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد خالد بشارة بمدينة الجونة استعدادا لمواجهة الجونة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

 

وعقد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني جلسة بالفيديو مع اللاعبين لشرح خطة وطريقة اللعب استعدادا للمباراة الهامة.

نيران صديقة بيراميدز الجونة محمد نجيب تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة تاكيس جونياس

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