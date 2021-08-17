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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب نحت تمثال لتزيين العاصمة الإدارية يكشف عن تفاصيل العمل.. فيديو

نحت تمثال لتزيين
نحت تمثال لتزيين العاصمة الإدارية

قال دكتور محمود صالح،  صاحب نحت تمثال لتزيين العاصمة الإدارية، إن العمل الفني يبدأ بفكرة، مؤكدا أن الفنان يسعى لنقل تلك الفكرة على أرض الواقع، والتي نستطيع توصيل كافة الأحاسيس من خلالها.

 

وأضاف محمود صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”  عبر “القناة الأولى المصرية”، أن فكرة التمثال مستوحاة لوجه المصري القديم، مشيرا إلى أن وجه المصري القديم به نظرة حادة وثبات.

 

تم استخدام حديد الخردة

 

وتابع محمود صالح، أنه تم استخدام حديد الخردة،  والحاجات المستهلكة، مؤكدا أنها خامات تسبب تلوث وأعباء على البيئة فحاولنا إعادة صياغة تلك الخامات، وتحويلها لأشكال فنية للاستفادة منها.

 

وأشار  صاحب نحت تمثال لتزيين العاصمة الإدارية، أنني أردت أن يكون التمثال، أن فكرة “الوجه من حديد” هدفه التحدي والصمود، مؤكدا أن مصر استطاعت الصمود خلال أزمات عديدة ونجحت في تخطيها,

 

العاصمة الادارية المصرى القديم الخردة البيئة المستهلك

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