أخبار السيارات| باقة 150 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارا وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار ومواصفات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعرف على قدرات فيراري GTC4 وأسعارها في السوق السعودي .. صور

تعتبر شركة فيراري الإيطالية واحدة من كبار منتجي السيارات الرياضية والخارقة حول العالم، وتقدم نخبة لامعة من الطرازات القوية التي تتميز بقدراتها الهائلة على التسارع، إلى جانب عنصر الفخامة والأداء المنفرد.

باقة 150 ألف ريال .. 5 سيارات في السعودية| صور

يضم سوق الـ"سيارات" السعودي باقة متنوعة من الإصدارات القوية والمميزة، التي تتنوع بين فئة الكروس أوفر والسيدان وطرازات الهاتشباك الشهيرة، إضافة إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام فئة الـ SUV.

بوجاتي الفرنسية تعيد الامجاد .. Bolide الخارقة تعود من جديد

يبدو أن بوجاتي الفرنسية سوف تكون على موعد جديد لإبهار متابعيها من محبي عالم السرعة و الانطلاق، حيث تسعى لاستكمال مسيرتها الناجحة و استعادة الامجاد مرة اخرى عبر نسختها الفريدة Bolide، و التي تعد من ابرز الإصدارة التابعة لاسطول بوجاتي الشهير، و الذي يضم نخبة لامعة من اقوى الطرازات مثل فيرون و قرينتها شيرون الخارقة.

أشهر 5 سيارات لـ موديلات 2021 بمحرك ثلاثي الأسطوانات .. صور

ينطلق داخل السوق المصري للسيارات العديد من موديلات 2021، التي تحمل باقة متنوعة من التجهيزات، سواء كانت داخلية أو خارجية، إضافة إلى حزمة التقنيات الفنية، التي تشمل قوة المحرك ونواقل الحركة، وبين الإصدارات صاحبة الـ 8 أسطوانات، و السداسية الأسطوانات، وصاحبة الأربعة سليندرات الشهيرة، تأتي النسخ الثلاثية الأسطوانات لتعزز من تواجدها داخل الأسواق المصري بعدما جاءت بتكنولوجيا قوية ينفرد بها كل صانع.

بالأسعار.. أرخص 5 سيارات في مصر | صور

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة لدى العديد من الأشخاص الراغبين في اقتناء سيارة جديدة، وذلك وفقًا للميزانية الشرائية الخاصة بكل فرد، بينما يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات التي تتميز بالاعتمادية إضافة إلى الكثير من القدرات، إلى جانب تقدمها بسعر مناسب أيضا.