باقة 150 ألف ريال .. 5 سيارات في السعودية| صور

يضم سوق الـ"سيارات" السعودي باقة متنوعة من الإصدارات القوية والمميزة، التي تتنوع بين فئة الكروس أوفر والسيدان وطرازات الهاتشباك الشهيرة، إضافة إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام فئة الـ SUV.

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات داخل السوق السعودي ضمن باقة الـ 150 الف ريال.

1 - جيب شيروكي موديل 2021

تحتوي السيارة جيب شيروكي موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 271 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 324 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 185 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الوصول من 0 لـ 100 كم خلال 8.4 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة جيب شيروكي موديل 2021 من 120,890 ريال و حتى 151,800 ريال سعودي.

2 - مازدا سي اكس 9 موديل 2021

تأتي السيارة مازدا سي اكس 9 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 230 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 420 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 210 كم/ساعة، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كم في غضون 8.4 ثانية.

و تبدأ أسعار السيارة مازدا سي اكس 9 موديل 2021 من 143,798 ريال حتى 179,190 ريال سعودي.

3 - رينو ميجان هاتشباك موديل 2021

تقدم السيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 205 حصان، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 390 نيوتن/متر.

ويتراوح سعر السيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 بين 138,485 ريال و 161,585 ريال سعودي.

4 - سكودا كودياك موديل 2021

زودت سكودا كودياك موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 180 حصان، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 207 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة اوتوماتيكي مما يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 8.2 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة سكودا كودياك موديل 2021 بقيمة قدرها 139.755 ريال سعودي.

5 - كاديلاك CT4 موديل 2021

جاءت السيارة كاديلاك CT4 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 240 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اعلى تجهيزًا بقوة 325 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 510 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات أيضا.

ويتراوح سعر السيارة كاديلاك CT4 موديل 2021 بين 153,400 ريال حتى 212 ألف ريال سعودي.