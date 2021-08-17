عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 150 ألف ريال .. 5 سيارات في السعودية| صور

باقة 150 الف ريال
باقة 150 الف ريال .. 5 سيارات في السعودية

يضم سوق الـ"سيارات" السعودي باقة متنوعة من الإصدارات القوية والمميزة، التي تتنوع بين فئة الكروس أوفر والسيدان وطرازات الهاتشباك الشهيرة، إضافة إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام فئة الـ SUV.

 

و في اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات داخل السوق السعودي ضمن باقة الـ 150 الف ريال.

1 - جيب شيروكي موديل 2021 

 

تحتوي السيارة جيب شيروكي موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 271 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 324 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 185 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الوصول من 0 لـ 100 كم خلال 8.4 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة جيب شيروكي موديل 2021 من 120,890 ريال و حتى 151,800 ريال سعودي.

2 - مازدا سي اكس 9 موديل 2021 

 

تأتي السيارة مازدا سي اكس 9 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 230 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 420 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 210 كم/ساعة، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كم في غضون 8.4 ثانية.

 

و تبدأ أسعار السيارة مازدا سي اكس 9 موديل 2021 من 143,798 ريال حتى 179,190 ريال سعودي.

3 - رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 

 

تقدم السيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 205 حصان، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 390 نيوتن/متر.

 

ويتراوح سعر السيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 بين 138,485 ريال و 161,585 ريال سعودي.

4 - سكودا كودياك موديل 2021 

 

زودت سكودا كودياك موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 180 حصان، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 207 كيلومتر في الساعة، مع ناقل حركة اوتوماتيكي مما يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم  خلال 8.2 ثانية. 

 

ويبلغ سعر السيارة سكودا كودياك موديل 2021 بقيمة قدرها 139.755 ريال سعودي.

5 - كاديلاك CT4 موديل 2021 

 

جاءت السيارة كاديلاك CT4  موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 240 حصان، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اعلى تجهيزًا بقوة 325 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 510 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات أيضا.

 

ويتراوح سعر السيارة كاديلاك CT4 موديل 2021 بين 153,400 ريال حتى 212 ألف ريال سعودي.

سيارات جيب مازدا رينو سكودا كاديلاك

ترشيحاتنا

صلاة عاشوراء 4 ركعات بين الظهر والعصر و6 لقضاء الحاجة.. اعرف حقيقتها

الخارجية الأمريكية: العلاقات مع طالبان متوقفة على سلوكها خلال الفترة المقبلة

ستكون نووية وفي أفغانستان..العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة بين هذه الدول

دور باكستان الخفي في دعم حركة طالبان للوصول إلى السلطة

النشرة الاقتصادية.. تمويل شراء السلع المعمرة بنصف مليون جنيه.. والتموين تنظم حملات رقابية

فريق وسط البلد يشعل مسرح المحكى في مهرجان القلعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ