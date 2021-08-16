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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. فوضى في مطار كابول بعد سيطرة طالبان على المدينة.. واندلاع حريق ضخم جنوب فرنسا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بشأن مطار كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابول حتى إشعار آخر.

 

أمريكا تكشف العدد النهائى لضحايا فوضى مطار كابول

قال مسؤولون أمريكيون، إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم في مطار كابول، بسبب الفوضى التي تخللت عمليات الإجلاء من المطار بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

 

السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني الهارب

قال متحدث باسم السفارة الروسية في كابول اليوم الاثنين، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي استقال لمنع المزيد من العنف في بلاده ، كان يفر من كابول برفقة سيارات مليئة بالنقود، وبحسب ما ورد غادر غني كابول متوجهاً إلى طاجيكستان، لكن موقعه ووضعه الحاليين لا يزالان مجهولين.

 

بايدن: الجيش الأفغاني ليس لديه الرغبة في القتال

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وسط انتقادات واسعة وجهت إلى قراره الذي أعقبه استيلاء طالبان على الحكم خلال أيام معدودة وسقوط الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن.

 

أسرار سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان

استولت حركة طالبان بين ليلة وضحاها على الحكم في أفغانستان بعد إسقاط الحكومة المدعومة من الغرب بشكل كامل في غضون ما زاد قليلاً على الأسبوع، ليتحقق ما غزت الولايات المتحدة أفغانستان من أجل منع حدوثه على مدار 20 عاماً.

 

تونس.. الرئيس قيس سعيد يتعهد بمحاسبة الفاسدين

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة إلى مطار قرطاج في تونس، متعهدا بملاحقة الفاسدين.

 

السعودية.. السجن 10 سنوات عقوبة المتحرشين بـ السائحة الأجنبية

أفادت تقارير صحفية في السعودية بأن عقوبة المتهمين بواقعة التجمهر حول مركبة سائحة أجنبية في الرياض والتحرش بها لفظا وإشارة، قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

 

لبنان.. الجيش يصادر كميات كبيرة من الوقود ويوزعه على المواطنين

أفادت تقارير صحفية في لبنان، عن مصادرة قوة من الجيش اللبناني كمية من المازوت تقدّر بحوالى 30 ألف لتر في منطقة عمشيت.

 

تحذير شديد اللهجة من مجلس الأمن لـ طالبان بعد السيطرة على أفغانستان

دعا المجلس الأمن الأطراف في أفغانستان للتفاوض وتشكيل حكومة تتضمن النساء، وفقًا لوسائل إعلام متفرقة.

 

اندلاع حريق ضخم في غابات فرنسا.. فيديو
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمناني، اندلاع حريق كبير في منطقة فار جنوب فرنسا، مؤكدا توجه رجال الإطفاء للمنطقة.

 

إسرائيل تفقد السيطرة علي حرائق الغابات وتستغيث بالمجتمع الدولي

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تسعى للحصول على مساعدة دولية لمكافحة حرائق الغابات غربي القدس والتي أجبرت المئات على إخلاء المدينة.

 

بعد إجلاء بعثتها الدبلوماسية.. تصريح جديد لـ السعودية بشأن أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بها بأسرع وقت.

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