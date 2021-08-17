الأمم المتحدة: مصر سمحت للاجئين وطالبي اللجوء ممن انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم

ذكر مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أنه وللعام الثاني على التوالي، سمحت وزارة التربية والتعليم المصرية، للاجئين وطالبي اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم، بالتسجيل في نظام التعليم العام.



ونوهت المفوضية، في بيان لها، بأن مصر تُمكّن الطلاب الآتين من "سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان" من الحصول على فرص التعليم بشكل متساوٍ مع نظرائهم المصريين.



ومن جهتها، قالت عسير المضاعين، ممثل المفوضية في مصر: "نشكر وزارة التربية والتعليم المصرية، على قرارها، السماح للطلاب اللاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم، بالتسجيل في العام الدراسي القادم، مشيرة إلى أن هذا القرار سيضمن حماية آلاف الطلاب وعدم تسربهم من التعليم.