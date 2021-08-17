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الأعظم.. مصر والوطن العربي يترقبان أقرب اقتران لـ عطارد والمريخ غدا

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أصبحت سماء مصر والوطن العربي على موعد انتظار أقرب اقتران لكوكبين في يوم، وذلك غدا، 18 أغسطس، وهو اقتران كوكبي عطارد والمريخ، إذ يفصل بينهما أقل من 0.1 درجة، مما سيسمح للمتخصصين رؤية الكوكبين باستخدام جهاز «تليسكوب» واحد فقط، بحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية الموجودة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - في بيان أصدره - إنه "سيتم أولا رصد كوكب الزهرة اللامع بعد وقت قصير من غروب شمس غدا الأربعاء، ثم بمرور الوقت سيظهر كوكبي عطارد والمريخ أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبين من الأفق حيث سيكون عطارد إلى الجهة اليمين بالنسبة للراصد وكوكب المريخ بجواره".

 

وبشكل عام سيكون رصد هذا الاقتران الكوكبي أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى كوكب عطارد وكوكب المريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية،  ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض في الناحية الشمالية من الكرة الأرضية.

 

ومن الناحية العلمية، يقال إن الكوكبين في حالة اقتران؛ عندما يكون أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، إذ يكون في المطلع المستقيم على الكرة السماوية، بما يعادل خط الطول على سطح الأرض.

 

يحدث أقرب اقتران كوكبي عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة = 6 دقيقة قوسية = 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ في 19 أغسطس هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبينض عام 2021.

 

4 سنوات مرَّت على آخر اقتران


يحدث أقرب اقتران كوكبي عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة، أي ما يساوي 6 دقيقة قوسية، أي يعادل 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ في 18 أغسطس هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبين في عام 2021، وآخر مرة حدث فيها اقتران مرئي بذلك القرب، كان منذ 4 سنوات في 16 سبتمبر عام 2017. 

الوطن العربي مصر اقتران عطارد المريخ

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