نشرة المنوعات.. تسريب نتيجة الثانوية لنجلي نائب بالشرقية وغضب على المواقع.. فضيحة الأمير أندرو تغير في الألقاب الملكية.. وأقرب اقتران لكوكبين على سماء الوطن العربي غدا

أهم الأخبار الأخرى في السطور التالية..

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

بعد تسريب نتيجة الثانوية لنجلي نائب الشرقية..غضب بين الأهالي

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن شقيق النائب حاتم عبدالعزيز أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، على صفحته على فيسبوك، عن ظهور نتيجة أولاد أخيه النائب وحصولهما على درجات 96.83% و 95.85%، وذلك قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.

بعد فضيحة الأمير البريطاني أندرو.. تغيرات محتملة في الألقاب الملكية

أثارت الفضيحة المحيطة بالأمير البريطاني أندرو، دوق يورك، مناقشات مبدئية داخل العائلة المالكة حول إجراء تعديلات وتبديلات على المهام والألقاب العسكرية.



إعادة بناء قصرين دمرتهما الحرب العالمية الثانية

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا مشروع قانون لإعادة بناء قصرين يعودان للحقبة الباروكية في العاصمة وارسو كانت قد دمرتهما القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

سماء مصر والوطن العربي تشهد الاقتران الأعظم غدا

أصبحت سماء مصر والوطن العربي على موعد انتظار أقرب اقتران لكوكبين في يوم، وذلك غدا، 18 أغسطس، وهو اقتران كوكبي عطارد والمريخ

الأقوى من نوعه.. الصين تعلن اكتشاف حفريات لنوع جديد من القوارض

اكتشف علماء صينيون حفريات قديمة بمنطقة نينجشيا الذاتية الحكم شمال غربي الصين مؤكدين أنها نوع جديد من القوارض.



