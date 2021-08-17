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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمصانع ومجالس المدن.. الفرق الطبية في القليوبية تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية عن استمرار عمل  الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة القليوبية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19، من عمر 18 عاما فأكثر.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة فى القليوبية إلى أن تلك الفرق تبذل قصارى جهدها لتطعيم المواطنين، حيث شملت التطعيمات اليوم العاملين بمجلس مدينة كفر شكر، والكنائس، والمنشآت الصناعية بمدينة طوخ والنادي الرياضي ببنها والمركز الجديد لتلقي اللقاح بالوحدة الصحية بورورة وغيرها، والعاملين بالمنشآت الصناعية، والمترددين علي المراكز الطبية والوحدات الصحية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، وتيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.


وأكد وكيل صحة القليوبية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا، بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة فى العمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.


من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالقليوبية تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدينة بنها، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وأوضح أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.
من جانبها أضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز ( بنها _ كفر شكر _ القناطر _شبين القناطر _قها_ شبرا شرق ) من اليوم الأحد 15 أغسطس، حتى 19 أغسطس.

القليوبية وكيل وزارة الصحة فيروس كورونا حالات كورونا محافظة القليوبية

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