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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على إجراءات تسجيل العلامة التجارية للمنتجات بـ قانون الملكية الفكرية

تسجيل علامة تجارية
تسجيل علامة تجارية - تعبيرية

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، و الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2020 ، ضوابط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية، علاوة على تحديده لـ فئات رسوم التسجيل.

 

نص القانون على أن يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه خمسة آلاف جنيه.

 

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وطبقا للقانون تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طلب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.

 

و إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وفى هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.

الملكية الفكرية العلامة التجارية مصلحة التسجيل التجاري حقوق الملكية الفكرية رسوم منظمة التجارة العالمية

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