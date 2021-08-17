فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

صراخ على فراق الأحبة.. حكاية زوجة تلحق بزوجها بعد أقل من ساعة على وفاته بالشرقية.



لم يكن أحد يعلم أن رابط الحب الذي زوج و زوجة في الحياة الدنيا سيكون هو السبيل إلى الآخرة بينهما فبعد قصة حب جمعت بين مصري " السيد محمد السيد " والشهير ببصله ومقيم بأحد مراكز محافظة الشرقية وتحديدا مركز أبو كبير وبين زوجة أردنية وتدعي" عبير شحاتة " خلال سفره وعمله بدولة الأردن العربية الشقيقة ليقرار الزواج والانتقال للعيش بمحافظة البحر الأحمر ومن ثم الوفاة وتشييع جثامينهما سويا .

وفاة الزوج

فبعد وفاة الزوج بأقل من ساعة لحقت به رفيقة عمره زوجته ليتم تشييع الجثامين سويا إلى مقابر الأسرة بمركز أبوكبير وسط حالة من البكاء والصراخ والتأكيد علي ان الحب دائما هو الأقوي والأبقي بين الأزواج.

تفاصيل ملئوها السعادة عند سردها وبين طياتها الحزن لوفاة البطل والبطلة للواقعة والبداية عندما رواها أهالي مركز أبوكبير وتحديدا "ايمن حسيني "والذي كان متزوجا من شقيقة الراحل ان الفقيد سافر الي دولة الأردن العربية الشقيقة للعمل وهناك التقي "بعبير" وجمعتهم قصة حب والزواج وانتقل الي العيش بمصر وأنجبا ثلاثة أبناء هم "محمد وشهد وهاجر" وانتقل الي العيش بمحافظة البحر الأحمر.

ولمعرفة المزيد حول قصة زوج وزوجة .. تابع الفيديو جراف التالي: