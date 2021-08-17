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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جيب ناعم.. لجين عمران تتألق في أخر ظهور

لجين عمران
لجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، فيديو لها من آخر لقاء خضعت لها وقامت بمشاركتها عبر الأستوري مع متابعيها على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة جذابة وساحرة .

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران مرتدية جيب باللون البيج من ماركة جوتشي ، واختارت عليه قميص باللون الأسود بأكمام طويلة واختارت عليه حذاء باللون الأسود ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها .
 

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وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها وترك خصلات شعرها الأمامية منسدلة على وجهها ، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.


واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع وضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، وطلاء الأظافر باللون الفضي .

 

 لجين عمران


ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الاكسسوارات، حيث اختارت نظارة شمسية بساعة يد باللون الأسود والذهبي وخواتم وقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.


وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية


وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.

وعملت عمران في تليفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.


وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.



ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

 

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها ..

 لجين عمران
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