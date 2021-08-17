رونالدو ينفي عودته لـ ريال مدريد: لقد كتبت قصتي في الملكى

رد كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي على أنباء رحيله عن فريق ونكهات وسائل الإعلام حول مستقبله .





وكتب رونالدو عبر حسابة بإنستجرام قائلا :"أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. كلام أقل ومزيد من العمل ، كان هذا شعاري الإرشادي أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب ، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات ، وكذلك لاعبيها وموظفيها."





واضاف: "لقد كتبت قصتي في ريال مدريد. تم تسجيله. بالكلمات والأرقام ، في الجوائز والألقاب ، في السجلات والعناوين. إنه موجود في المتحف في ملعب بيرنابيو وهو أيضًا في أذهان كل مشجع للنادي. علاوة على ما حققته ، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام لـ "Merengue afición" ، وهو عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا ، وسوف أعتز به دائمًا. أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم ، وسأضعهم في قلبي".





وتابع رونالدو "بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا ، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة ، مع عدم قلق أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الفعلية"



وقال "أخرج الآن عن صمتي لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وفي عملي ، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. كل شيء آخر؟ كل شيء آخر مجرد كلام".







ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتضح الأمر بشأن مستقبله مع اليوفي، حيث تشير تقارير إلى رحيله فيما تشير تقارير إلى بقائه.

وقال أجيري خلال ظهوره في برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يرغب في عودة رونالدو.

وتابع أجيري، بأن أنشيلوتي يحب رونالدو كثيرًا، وسيسعد في حالة عودته لريال مدريد.

وأضاف: “غرفة ملابس ريال مدريد ستكون سعيدة بعودة رونالدو للفريق مرة أخرى”.

وأتم أجيري حديثه: “كريستيانو رونالدو لم يتوقف عن حب ريال مدريد. رونالدو مدريديستا، ولديه ذكريات جيدة للغاية مع كارلو أنشيلوتي”.

وتعمل إدارة ريال مدريد حاليا،على التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.