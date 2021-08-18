أحدهما للزمالك.. تعليقان حاسمان من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي وطلائع الجيش

نشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش، وفقدانه نقطتين ثمينتين في صراع قمة الدوري الممتاز، واقتراب غريمه الزمالك من انتزاع اللقب.

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدته على تويتر: «لا لا يا جماعة.. مكتوبة للزمالك. مبروك مقدما»، وفي تغريدة أخرى حرص على توجيه التحية لـ رامي ربيعة، قائلًا: «تحية واجبة لرامي ربيعة».

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الاهلي الى 69 بينما ارتغع رصيد طلائع الجيش الى النقطة 39 فى المركز الثامن

وسقط أيمن أشرف أرضاً فى الدقيقة 5 بعد كرة مشتركة مع مهند لاشين لاعب الطلائع على قرب حدود منطقة جزاء الطلائع ، لينزل الجهاز الطبي لعلاج لاعب الاهلي واسئناف المباراة بلا أخطاء.

وفى الدقيقة 21 سنحت محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد هجمة منظمة من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها علي معلول بتمريرة عرضية أرضية مرت من أمام أقدام جميع اللاعبين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

وشهدت الدقيقة 38 ركلة ركنية للنادي الأهلي على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها حسين الشحات بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ياسر إبراهيم برأسية خادعة مرت من أعلى جسد الحارس محمد بسام كادت تسكن الشباك لولا تالق المدافع إسلام جمال في إبعاد الكرة من على خط المرمى تماما.

وفى الدقيقة 72 سنحت محاولة هجومية للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت مباشرة للحارس محمد بسام.

وفى الدقيقة 80 أضاع الطلائع هدف محقق بعد إنفراد كامل من أحمد سمير بالمرمى أنهاه بتسديدة ذكية توقعها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفى الدقيقة 92 سنحت ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى طلائع الجيش، نفذها حسيت الشحات بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين دون أي خطورة على المرمى.