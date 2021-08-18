عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دي ليلة بيضا.. صلاح عبد الله يعلق على انفراد الزمالك بصدارة الدوري

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد فوز الزمالك على وادي دجلة، بهدف نظيف واقترابه من انتزاع لقب الدوري الممتاز المصري هذا العام. 

 

وكتب صلاح عبدالله في تغريدته: «دي ليلة بيضا يا عيني.. واللي بيحبني يهنيني.. واللي هيعُك هسُك عالبوك وأعمله بلوك». 

مباراة الزمالك ووادي دجلة

وحقق الزمالك فوزا صعبا على وادي دجلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

 

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

 

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5-  بيراميدز 46 نقطة.

6-  الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9-  سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12-   المقاولون  35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة

 

صلاح عبدالله يعود لنشاطه الفني 

من جهة أخرى، عاد الفنان صلاح عبدالله لاستكمال نشاطه الفني بعد الوعكة الصحية التي مر بها، وتركيبه لدعامة في القلب، إذ استأنف تصوير مشاهده في فيلم ميني بار قبل ايام قليلة.

 

ويشارك الفنان القدير صلاح عبد الله فى فيلم «مينى بار» وهو اسم مؤقت ومن المقرر أن يتم تغييره قريبًا، بجانب نخبة من النجوم أبرزهم النجم نضال الشافعى ومدحت تيخا وآخرين.

 

وكشف الفنان القدير صلاح عبد الله، بأنه يجسد شخصية يدعى إسمه حجاج وهو يعمل مدير ملهى ليلى لأحد أماكن السياحية المرخصة، التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التى تقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضى، وهيا شخصية يحتويها الحيره والغموض بعده أساليب تشويقية، لافتًا، بأنها مختلفة تمامًا عن الشخصيه الذى قدمها فى فيلم كباريه والذى عرض عام 2008.

 

وأضاف عبدالله ، أن سطور هذه الحبكة تتماشى بالفعل مع الواقع الذى يحدث داخل هذا العالم المليء بالإيقاعات الفنية السريعة، التى تعبر عن فكر ومحتوى الكثير من هذه النوعية البشرية.

 

واستكمل عبد الله ، أن هذا الملهى الليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع ، فلذلك يسعى من خلال هذه الحنكه إلى توصيل رسالة فنيه للجمهور ، هدفها ظهور بعض الشرائح التى يتعرضون لتغيرات وظروف إجتماعيه تقلب حياتهم رأسًا على عقب ، لتعطى درسًا صريحًا وواضحًا بالحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الإجتماعية.

 

وأوضح عبد الله، بأن لوكيشن تصوير العمل يدور بعده تحفيزات وعوامل أيجابيه من قبل المنتج مدحت سعد، واصفًا، بأنه مكونًا تيارًا سينمائيًا جديدًا لما يقدمه من توفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير، للحد من تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا، بأن لم يكن أمرًا سهلًا، على أتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة على جميع فريق العمل ، للمرور بسلام، لافتًا ، بأن ذلك يساعد على إلاستقرار والأمان والراحة النفسية بينهم جميعًا لكى يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصرى العريق.

صلاح عبدالله صلاح عبدالله الفنان الفنان صلاح عبدالله الزمالك الدوري الدوري الممتاز المصري

موضوعات متعلقة

يا أبن الأوادم تتصدر أغاني ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

تانى علبة سجاير للمطرب تامر على تقترب من تحقيق 3 مليون مشاهدة

مهرجان "مسرح بلا إنتاج" يعلن لجنة التحكيم للعروض الجديدة

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

مساء الخير.. اشرف عبد الباقي يداعب فريق عمل مسرحية شمسية وأربع كراسي

بسبب وصلة رقص مع جوهرة.. رانيا يوسف تتعرض للنقد مجددا

بأغنية البنات.. أحمد حليم يقترب من مليون مشاهدة عبر يوتيوب

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

ترشيحاتنا

قانون الانتخابات الرئاسية.. هل ينهي التواجد التركي داخل ليبيا؟

هل يجوز صيام يوم عاشوراء لمن كان عليه قضاء رمضان؟

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Redmi 10 Prime القادم من شاومي

الصناعة والتكنولوجيا تطلق حملة لتعزيز قدراتها المتقدمة في البنية التحتية للجودة

تعرف على أرخص 5 طرازات من السيارات الكورية في السعودية

مدرب البطل أحمد الجندي: تكريم الرئيس السيسي أقوى من الحصول على الميدالية|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

3 تحركات من الخطيب بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش بالدوري

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

مصدر بالأهلي: الإرهاق والتحكيم سبب التعادل مع طلائع الجيش

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. نجوم فشلوا في الثانوية العامة ونجحوا في الفن

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ