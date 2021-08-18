دي ليلة بيضا.. صلاح عبد الله يعلق على انفراد الزمالك بصدارة الدوري

نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد فوز الزمالك على وادي دجلة، بهدف نظيف واقترابه من انتزاع لقب الدوري الممتاز المصري هذا العام.

وكتب صلاح عبدالله في تغريدته: «دي ليلة بيضا يا عيني.. واللي بيحبني يهنيني.. واللي هيعُك هسُك عالبوك وأعمله بلوك».

مباراة الزمالك ووادي دجلة

وحقق الزمالك فوزا صعبا على وادي دجلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق مروان حمدي من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش التعادل السلبي أمام الاهلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

وعقب انتهاء أحداث مباراة اليوم؛ نرصد لكم جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

1- الزمالك 73 نقطة.

2- الأهلي 69 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4- سموحة 47 نقطة.

5- بيراميدز 46 نقطة.

6- الاتحاد 42 نقطة.

7- إنبي 42 نقطة.

8- طلائع الجيش 39 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر المقاصة 37 نقطة.

12- المقاولون 35 نقطة.

13- الاسماعيلي 34 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة 25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة

صلاح عبدالله يعود لنشاطه الفني

من جهة أخرى، عاد الفنان صلاح عبدالله لاستكمال نشاطه الفني بعد الوعكة الصحية التي مر بها، وتركيبه لدعامة في القلب، إذ استأنف تصوير مشاهده في فيلم ميني بار قبل ايام قليلة.

ويشارك الفنان القدير صلاح عبد الله فى فيلم «مينى بار» وهو اسم مؤقت ومن المقرر أن يتم تغييره قريبًا، بجانب نخبة من النجوم أبرزهم النجم نضال الشافعى ومدحت تيخا وآخرين.

وكشف الفنان القدير صلاح عبد الله، بأنه يجسد شخصية يدعى إسمه حجاج وهو يعمل مدير ملهى ليلى لأحد أماكن السياحية المرخصة، التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية التى تقدم على هذا المسرح الغنائى الإستعراضى، وهيا شخصية يحتويها الحيره والغموض بعده أساليب تشويقية، لافتًا، بأنها مختلفة تمامًا عن الشخصيه الذى قدمها فى فيلم كباريه والذى عرض عام 2008.

وأضاف عبدالله ، أن سطور هذه الحبكة تتماشى بالفعل مع الواقع الذى يحدث داخل هذا العالم المليء بالإيقاعات الفنية السريعة، التى تعبر عن فكر ومحتوى الكثير من هذه النوعية البشرية.

واستكمل عبد الله ، أن هذا الملهى الليلى يحتضن بين جدرانه مجموعة مختلفة من الشخصيات والأحداث عن طريق نماذج مختلفة بالمجتمع ، فلذلك يسعى من خلال هذه الحنكه إلى توصيل رسالة فنيه للجمهور ، هدفها ظهور بعض الشرائح التى يتعرضون لتغيرات وظروف إجتماعيه تقلب حياتهم رأسًا على عقب ، لتعطى درسًا صريحًا وواضحًا بالحفاظ على تعزيز القيم والمبادئ داخل نفوسنا مهما كانت الظروف والمتغيرات الإجتماعية.

وأوضح عبد الله، بأن لوكيشن تصوير العمل يدور بعده تحفيزات وعوامل أيجابيه من قبل المنتج مدحت سعد، واصفًا، بأنه مكونًا تيارًا سينمائيًا جديدًا لما يقدمه من توفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير، للحد من تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا، بأن لم يكن أمرًا سهلًا، على أتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة على جميع فريق العمل ، للمرور بسلام، لافتًا ، بأن ذلك يساعد على إلاستقرار والأمان والراحة النفسية بينهم جميعًا لكى يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصرى العريق.