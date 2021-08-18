تعرف على مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021

أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، منتخب مصر في المجموعة الرابعة.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات السودان وغينيا بيساو ونيجيريا.

وسيستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا في الخامسة من مساء يوم 11 يناير المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني يوم 15 يناير في تمام الثامنة مساءً، على أن يُنهي مبارياته بمواجهة السودان يوم 19 يناير في تمام الثامنة مساءً.

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير عام 2022، بالكاميرون، بعد أن تم تأجيل انطلاق البطولة لمدة عام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن منتخب مصر قد تُوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، كأكثر المنتخبات المُتوجة بالبطولة في القارة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 والتي استضافتها على أراضيها، من دور الـ 16 بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا.

وجاء تصنيف المنتخبات الإفريقية على النحو التالي:



المستوى الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الإستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – جاميا.

وجاءت مواعيد مباريات دور المجموعات على النحو التالى:

9 يناير

الكاميرون × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء

اثيوبيا × كاب فيردى الساعة 9 مساء

10 يناير

السنغال × زيمبابوي الساعة 3 عصرا

المغرب × غانا الساعة 6 مساء

غينيا × مالاوى الساعة 6 مساء

الجابون × جزر القمر الساعة 9 مساء

11 يناير

الجزائر × سيراليون الساعة 3 عصرا

نيجيريا × مصر الساعة 6 مساء

السودان × غينيا بيساو الساعة 9 مساء

12 يناير

تونس × مالى الساعة 3 عصرا

موريتانيا × جامبيا الساعة 6 مساء

غينيا الاستوائية × كوت ديفوار الساعة 9 مساء

13 يناير

كاب فيردى × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء

الكاميرون × اثيوبيا الساعة 9 مساء

14 يناير

السنغال × غينيا الساعة 3 عصرا

المغرب × جزر القمر الساعة 6 مساء

مالاوى × زيمبابوى الساعة 6 مساء

الجابون × غانا الساعة 9 مساء

15 يناير

السودان × نيجيريا الساعة 6 مساء

مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء

16 يناير

جامبيا × مالى الساعة 3 عصرا

كوت ديفوار × سيراليون الساعة 6 مساء

تونس × موريتانيا الساعة 6 مساء

الجزائر × غينيا الاستوائية الساعة 9 مساء

17 يناير

كاب فيردى × الكاميرون الساعة 9 مساء

بوركينا فاسو × اثيوبيا الساعة 9 مساء

18 يناير

زيمبابوى × غينيا الساعة 6 مساء

مالاوى × السنغال الساعة 6 مساء

المغرب × الجابون الساعة 9 مساء

غانا × جزر القمر الساعة 9 مساء

19 يناير

مصر × السودان الساعة 9 مساء

غينيا بيساو × نيجيريا الساعة 9 مساء

20 يناير

سيراليون × غينيا الاستوائية الساعة 6 مساء

الجزائر × كوت ديفوار الساعة 6 مساء

جامبيا × تونس الساعة 9 مساء

مالى × موريتانيا الساعة 9 مساء



