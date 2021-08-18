وزير الرياضة يشهد تكريم الأكاديمية العربية لطلابها الحاصلين على ميداليات أولمبية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تكريم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ابطال مصر وأبنائها الطالب سيف عيسى خريج كلية الإدارة، وأحمد الجندى الطالب بكلية الهندسة والحاصلين على ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبه كلية الدراسات العليا فى الإدارة (فرع القاهرة) بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والذي بلغ عددهم ٣٠٠ خريجاً، ينتمون إلى دول " ليبيا – اليمن – مصر – سوريا ".



حضر الحفل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية العربية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة منى قدرى عميدة كلية الدراسات العليا فى الإدارة فرع القاهرة.



أكد وزير الشباب والرياضة أن إنجاز هؤلاء الابطال وتكريمهم من قبل بيتهم الأكاديمية العربية يؤكد مدى حرص هذا الصرح التعليمى على دعم الشباب المصرى رياضيا وعلميا، مشيراً إلى أنه يُقدر تماما قرار رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار بإعطاء اللاعب احمد الجندى منحة تعليمية كاملة لاستكمال دراسته بكلية الهندسة، تقديراً له علي ما حققه في أوليمبياد طوكيو وتحقيق اول ميدالية فضية في تاريخ الخماسي الحديث.



أشار "صبحي" أن رعاية الأكاديمية لهؤلاء الابطال حافظ على تواجدهم ونجاحهم رياضياً وعلمياً، تأكيداً علي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية نحو رعاية هؤلاء الابطال رياضياً وعلمياً على حد سواء.

أضاف الدكتور أشرف صبحي ان الوزارة تعلم تماماً الدور التعليمى والدعم القوى، الذى تقدمه الأكاديمية لأبنائها الطلاب أصحاب الإنجازات الرياضية مثل احمد الجندى ،و سيف عيسى، و محمد ابراهيم كيشو.



وفي ختام كلمته وجه "صبحي" الشكر لأولياء أمور الخريجين قائلاً:" الأسرة المصرية هي صاحبة الإنجاز الكبير في الرياضة المصرية بما تتحمله وتقدمه لابنائهم ليحققوا تلك الانجازات التي تسطرها الرياضة المصرية في كافة المحافل الإقليمية والدولية".

من جانبه، أكد رئيس الاكاديمية أن تكريم ابطال مصر وأبناء الأكاديمية الحاصلين على ميداليات متنوعة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ إستكمالا لدور الأكاديمية العربية فى دعم ابطال مصر الرياضيين، موضحاً أن الدعم القوى الذى قدمته وزارة الشباب والرياضة لهؤلاء الرياضيين قبل سفرهم جاءت نتائجه على أرض الواقع بتحقيق الميداليات المتنوعة ورفع اسم مصر عالياً، مشيراً إلى أن الأكاديمية سوف تستكمل دورها نحو دعم هؤلاء الابطال بمنح احمد اسامة الجندى لاعب المنتخب المصرى فى الخماسي الحديث منحة دراسية كاملة لاستكمال دراسته بكلية الهندسة فرع القاهرة.



أضاف " عبد الغفار" على أن الأكاديمية لن تدخر جهدا في دعم ورعاية أبناءها الرياضيين الابطال في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح لأبناء الأكاديمية الابطال على كافة الأصعدة.



أشار الدكتور اسماعيل عبد الغفار إلي أن حفل تخرج اليوم يضم دفعة واجهت ظروفاً صعبة بسبب وباء كورونا، وان نجاح هؤلاء الطلاب وتخرجهم يُعد إنجازاً لهم فى ظل التحديات التى واجهتهم متمنيآ لهم النجاح والتوفيق، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة لحرصه على مشاركة الأكاديمية فى فرحة تخرج أبنائها الدارسين.

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