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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

3 خطوات تنقذك من الموت.. كيف تنجو من سيارة عندما تغرق فى المياه

3 خطوات تنقذك من
3 خطوات تنقذك من الموت.. كيف تنجو من سيارة عندما تغرق فى الم

بين غمضة عين وانتباهتها قد تجد نفسك على بُعد دقائق من موت محقق، إذا لم تُحسن التصرف وتتخذ الخطوات الصحيحة لتفادي الكارثة، ومن أخطر المواقف التي قد تواجهك أن تغرق سيارتك وأنت بداخلها.

وبحسب موقع "برايت سايد"، يقدم فريق رجال الإنقاذ المحترفون نصائح وإرشادات حول كيفية التصرف إذا وجدت نفسك تغرق بداخل سيارتك.

أول خطوة

سرعة التصرف عندما تلامس السيارة سطح الماء، يجب عليك أن تحرر نفسك من حزام المقعد وتفتح النافذة وتقفز منها فورًا، ويؤكد فريق الإنقاذ أن هذه الخطوة يجب ألا تستغرق دقيقة واحدة، محذرين من محاولة فتح باب السيارة لأنه لن يُفتح بسبب ضغط الماء من الخارج.

ونوه الموقع إلى أن النوافذ الإلكترونية تظل تعمل بشكل جيد حتى بعد الغرق لمدة عشر دقائق على الأقل.

وأكد فريق الخبراء من المختصين بالأمن والسلامة، أنه من العبث محاولة كسر الزجاج الأمامي للسيارة لأنه مصنوع من زجاج أمان ثلاثي قوي جدًا ومقاوم للصدمات، لكن على الجانب الآخر تقدم العديد من المواقع على الإنترنت أدوات لكسر نوافذ السيارة، وحتى إذا كنت لا تمتلك أيًا من الأدوات الكاسرة للنوافذ يمكنك استخدام كوعك وأن توجه ضرباتك إلى زوايا النافذة حيث يكون الزجاج أكثر رقة وقابلية للتهشم.

الخطوة الثانية

في حال وجود أطفال بالسيارة، يجب أن تدفعهم من فتحة النافذة قبلك، ابدأ بالطفل الأكبر ثم الأصغر سنًا ثم خلّص نفسك.

وأخيرًا، إذا لم تستطع كسر النوافذ، قم بالانتظار داخل السيارة حتى تمتلئ عن آخرها بالماء حتى يتساوى الضغط داخل السيارة بخارجها ثم قم بفتح الباب والسباحة لأقرب نقطة أمان، وهي خطوة بحسب المختصين خطيرة ومثيرة للجدل، خاصة أنك يمكن أن تواجه صعوبة وعرقلة في فتح الباب أو صعوبة في التنفس.

 بعد الخروج من السيارة، قد تكون الرؤية مغبشة ولا تستطيع رؤية وجهتك، لذا عليك تتبع فقاعات الهواء تحت الماء حتى تصل إلى السطح وبر الأمان.

 

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