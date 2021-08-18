أخبار التعليم | صدى البلد ينشر توقعات تنسيق الجامعات 2021 .. ومنع المعلمين من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منع المدرسين والموظفين والعمال من دخول المدارس إلا بعد تلقي لقاح كورونا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

تظلمات الثانوية العامة 2021 .. كيفية التقديم وطريقة سداد الرسوم

تظلمات الثانوية العامة 2021 ، يبحث جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم عن تفاصيلها ، لبدء عمليات البحث عن أي درجات زيادة غير محسوبة بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 التي شهدت امس انخفاضا ملحوظا في مجاميع الطلاب مقارنة بالاعوام الماضية.



وكيل التعليم بالغربية يباشر تقييم المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية

باشر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، تقييم المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية بالغربية، والذي بدأ اليوم في تمام العاشرة صباحا بمدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.



حقن حالتين جديدتين بالعلاج الجيني بجامعة عين شمس الأعلى سعرا في العالم

أجريت اليوم بـ جامعة عين شمس من خلال مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بالجامعة، عمليتين حقن لطفلين مرضى بضمور العضلات الشوكي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي مجاناً على نفقة الدولة، حيث تم اليوم حقن الطفلين مريم محمد سعيد خطاب من محافظة القاهرة و عمرها عام و٩ شهور والطفل مصطفى درويش مصطفى من محافظة القاهرة وعمره عام و٤ أشهر.

توقعات تنسيق الجامعات 2021.. الطب والأسنان لن تقلا عن الـ90% والصيدلة تتخطى 88%

يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي علوم توقعات تنسيق الجامعات 2021 وسط أجواء من القلق التي تسيطر بسبب انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام.

جوائز قيمة للمتميزين.. تعليم أسوان يفتح باب المشاركة للطلاب في أنشطة صيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن استكمال أنشطة مبادرة (مجتمعات أكثر أمانًا للأطفال) حيث تستهدف المبادرة مشاركة الطلاب الموهوبين فى الرسم وكتابة المقالات الصحفية من طلاب التعليم الثانوي (الفنى-العام) والطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية وأعضاء الاتحادات الطلابية للتعبير عن موضوعات العنف ضد الأطفال وختان الإناث.

تعليم المنوفية يحدد موعد اختبارات المتخلفين عن التقديم بمدارس المتفوقين Stem

صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأنه تقر عقد الاختبار الالكتروني للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 والمتقدمين للإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( stem ) بعين شمس وسرس الليان للطلاب المتخلفين عن دخول الاختبار بعذر أو الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال الاختبار بسبب عدم الوصول لمنصة الاختبار أثناء عقد الاختبار بالقاعات المختلفة أو بسبب انقطاع التيار الكهربي أو انقطاع خدمة الانترنت .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمود صقر رئيس الأكاديمية، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



محافظ مطروح: حصر العاملين بقطاع التعليم لأخذ تطعيم كورونا

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ورئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية بحصر أعداد جميع المدرسين والعاملين بالإدارات التعليمية فى موعد أقصاه 48 ساعة ، مع التأكيد على سرعة تسجيل جميع القائمين على العملية التعليمية على موقع وزارة الصحة لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا وذلك قبل 31 أغسطس الجاري.



طلاب جامعة الأقصر يحصلون على مراكز متقدمة بملتقى الأسر الطلابية

هنأ الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، طالبين بالجامعة حصلا على مراكز متقدمة في فعاليات ملتقى الأسر الطلابية للجامعات المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بعنوان «ملتقى الأسر الطلابية المركزية- برنامج إعداد القادة العام الأول»، في الفترة من ٩-١٣ أغسطس الجاري.

