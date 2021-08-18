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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصوت أحمد سعد.. طرح أغنية فيلم 200 جنيه

فيلم 200 جنيه
فيلم 200 جنيه

طرحت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم ٢٠٠ جنيه بصوت المطرب أحمد سعد وهى من تأليف عبد الله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح.

 

وكان قد أعلن الفنان أحمد سعد عن موعد نزول أغنيته الجديدة من فيلم 200 جنيه ، ونشر صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.


وكتب أحمد سعد " الحمد لله تم الاتفاق علي نزول الأغنية
استنوا اغنيتي الجديدة #٢٠٠_جنيه من فيلم #٢٠٠_جنيه بكرة علي يوتيوب ٢٥ أغسطس بجميع دور العرض ".

أحمد سعد يعتذر عن طرح أغنية فيلم 200 جنيه بسبب أزمة البوستر

أحمد سعد يعلن موعد نزول أغنية فيلم 200 جنيه .. شاهد


ويذكر ان اعتذر المطرب أحمد سعد عن صدور أغنية فيلم 200 جنيه، بسبب البوستر الذي تم نشره، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وقال أحمد سعد في فيديو عبر صفحته الرسمية: “أنا بعتذر لكل جهوري الحبيب عن نزول أغنية فيلم 200 جنيه النهاردة بسبب مشكلة، لأني نزلت بوستر دعائي للأغنية فيه صورتي مع أبطال الفيلم، والشركة زعلت لان صورتي كبيرة وهما صغيرين، ودا بوستر دعائي للأغنية فقط وليس للفيلم”.


وأضاف أحمد  سعد: “بس أنا بحب الشركة المنتجة وان شاء الله المشكلة تتحل، والأغنية هتنزل بكرا”.

 

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