أنشطة قطاع المعاهد الأزهرية تجذب رواد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

يقدم ركن قطاع المعاهد الأزهرية بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، العديد من الأنشطة ما بين ورش رسم وخط عربي وزخرفة، وأعمال تريكو، فضلًا عن عرض رسومات الطلاب المتميزين، التي تتضمن العديد من الأفكار الجديدة التي تفيد المجتمع.

وحرص رواد المعرض على مشاركة ركن قطاع المعاهد الأزهرية في الأنشطة المتميزة التي يقدمها بالمجان، وسط تفاعل كبير، موجهين الشكر للسادة العارضين لإدخال السرور على أبنائهم.

ويستهدف الأزهر بهذه المشاركة، التواصل مع جميع فئات المجتمع؛ بهدف، وﺑﻴﺎﻥِ ﻓَﻠﺴَﻔﺔِ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻳُﺶ ﺍﻟﺴَّﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭالحوار وقبول الآخر، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻮسطي المعتدل.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الذي تنطلق فعالياته غدا الإثنين، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية والتنموية



يُذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، حيث وجه الأزهر في هذا الصدد أن تنطلق فعاليات جناحه بمزيد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وذلك حرصا منه على السلامة المجتمعية، والتزامًا منه بكافة التدابير الآمنة في مواجهة فيروس كورونا.

معرض الإسكندرية الدولي للكتاب