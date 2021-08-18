عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل بسبب خطأ.. مفاجأة بشأن صمت الأطباء المعالجين لـ ياسمين عبد العزيز ..فيديو

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

علق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لـ الأطباء المصريين، على صمت الأطباء المعالجين لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إن لائحة أداب المهنة تحتم عدم إفشاء أسرار المرضى، في إطار الحفاظ على صحة المريض، وأن الفريق المعالج لم يتحدث عن الحالة الصحية لـ  الفنانة ياسمين على الإطلاق، لكن بعض الأطباء تحدثوا عن الحالة الصحية للفنانة، بعيدًا عن الفريق الطبي.


وكشف خلال لقاء ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع على فضائية "العربية"، أن هناك شكوى تقدمت للنقابة للتحقيق في تسريب الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، والشكوى محل تحقيق، وأن الطبيب الذى خرج وتحدث عن حالة ياسمين طبيب ليس بالنقابة، وليس يعلم بالحالة الخاصة بالفنانة.


وأوضح أنه استمع لـ تصريحات الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأكد أنه يجب التفرقة بين الإهمال الطبي، والمضاعفات التي قد تحدث بعد إجراء جراحي حسب الإرشادات الطبية الدولي المتفق عليه، من قبل طبيب حاصل على شهادة موثقة للقيام بمثل هذه العمليات.

الأطباء تفجر مفاجأة بشأن علاج ياسمين عبد العزيز

وكشف أن المعلومات الواردة للنقابة تتحدث أن الفريق الطبي المتابع لـ ياسمين عبد العزيز، قام بواجبه كاملًا ما قبل العملية، وأثناء العملية، وبعد حدوث المضاعفات.


ووجه رسالة لـ الأطباء المعالجين لـ ياسمين عبد العزيز قائلًا: "أنا متشكر جدًا لكم على استخدامكم كل الأساليب العلمية الحديثة الصحيحة في حالة ياسمين عبد العزيز، وإن شاء الله تقوم بالسلامة".

 

مشروع قانون المسؤولية الطبية مهم جدًا، مؤكدًا أن نقابة الأطباء قدمت هذا المشروع لمجلس النواب منذ 6 سنوات ماضية، وأن هذا المشروع موجود فى دول كثيرة أوروبية وعربية.


وأضاف  أن القانون يهدف لـ أشياء كثيرة والهدف منه التفريق بين البلطجي الذي يضرب مواطنا في الشارع، والطبيب الذي يحاول إنقاذ مريض ويتوفى أو يحدث له شيء بسبب مضاعفات ليست ناتجة عن إهمال أو شئ خارج عن الإرادة.

وعلق على الحالة الصحية لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال:" كلنا بندعي لياسمين إنها تقوم بالسلامة، وأنا متأكد أن الفريق الطبي قام بكل الإجراءات للحفاظ على صحة الفنانة، والأطباء التى كانت مسئولة عن الفنانة بالتأكيد قدمت كل شئ ممكن ".


 

الأطباء ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى الفنانة ياسمين عبد العزيز علاج ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. سوبر هاتريك لـ بامبو.. والإنتاج الحربي يحافظ على آماله في البقاء

كريم بامبو ينضم لأصحاب السوبر هاتريك في القرن الـ21

مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية : عدد طلابنا وصل إلى 11 ألفا

الظنان: توفير 128 ألفا من مهمات الوقاية لـ 11 ألف عامل نظافة

خبير مناعة يكشف مميزات علاج كورونا الجديد

مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية: المريض سيتابع العلاج عبر تطبيق الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ