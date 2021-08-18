هل بسبب خطأ.. مفاجأة بشأن صمت الأطباء المعالجين لـ ياسمين عبد العزيز ..فيديو

علق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لـ الأطباء المصريين، على صمت الأطباء المعالجين لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إن لائحة أداب المهنة تحتم عدم إفشاء أسرار المرضى، في إطار الحفاظ على صحة المريض، وأن الفريق المعالج لم يتحدث عن الحالة الصحية لـ الفنانة ياسمين على الإطلاق، لكن بعض الأطباء تحدثوا عن الحالة الصحية للفنانة، بعيدًا عن الفريق الطبي.



وكشف خلال لقاء ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع على فضائية "العربية"، أن هناك شكوى تقدمت للنقابة للتحقيق في تسريب الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، والشكوى محل تحقيق، وأن الطبيب الذى خرج وتحدث عن حالة ياسمين طبيب ليس بالنقابة، وليس يعلم بالحالة الخاصة بالفنانة.



وأوضح أنه استمع لـ تصريحات الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأكد أنه يجب التفرقة بين الإهمال الطبي، والمضاعفات التي قد تحدث بعد إجراء جراحي حسب الإرشادات الطبية الدولي المتفق عليه، من قبل طبيب حاصل على شهادة موثقة للقيام بمثل هذه العمليات.

الأطباء تفجر مفاجأة بشأن علاج ياسمين عبد العزيز

وكشف أن المعلومات الواردة للنقابة تتحدث أن الفريق الطبي المتابع لـ ياسمين عبد العزيز، قام بواجبه كاملًا ما قبل العملية، وأثناء العملية، وبعد حدوث المضاعفات.



ووجه رسالة لـ الأطباء المعالجين لـ ياسمين عبد العزيز قائلًا: "أنا متشكر جدًا لكم على استخدامكم كل الأساليب العلمية الحديثة الصحيحة في حالة ياسمين عبد العزيز، وإن شاء الله تقوم بالسلامة".

مشروع قانون المسؤولية الطبية مهم جدًا، مؤكدًا أن نقابة الأطباء قدمت هذا المشروع لمجلس النواب منذ 6 سنوات ماضية، وأن هذا المشروع موجود فى دول كثيرة أوروبية وعربية.



وأضاف أن القانون يهدف لـ أشياء كثيرة والهدف منه التفريق بين البلطجي الذي يضرب مواطنا في الشارع، والطبيب الذي يحاول إنقاذ مريض ويتوفى أو يحدث له شيء بسبب مضاعفات ليست ناتجة عن إهمال أو شئ خارج عن الإرادة.

وعلق على الحالة الصحية لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال:" كلنا بندعي لياسمين إنها تقوم بالسلامة، وأنا متأكد أن الفريق الطبي قام بكل الإجراءات للحفاظ على صحة الفنانة، والأطباء التى كانت مسئولة عن الفنانة بالتأكيد قدمت كل شئ ممكن ".



