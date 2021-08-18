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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هترجع أقوى من الأول.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة لها

صدى البلد

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة له، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

و علق وائل عبد العزيز:"و هترجع أقوى من الأول".

و كشف النجم أحمد العوضي في تصريح خاص لصدى البلد عن أسباب تخلفه عن رحلة علاج زوجته   ياسمين عبد العزيز التي غادرت إلى سويسرا لإستكمال علاجها هناك.

وقال أحمد العوضي:" لم أسافر مع ياسمين إلى مدينة جينيف بسويسرا، لأنني لم أتمكن من الحصول على الفيزا الخاصة بدخول البلد ".

وأضاف أحمد العوضي :" الوقت كان ضيقا وياسمين كانت ترغب في الإطمئنان عللى حالتها مع الأطباء في الخارج ، وذلك بعد ما حدث خطأ طبي هنا ".

وعلم “صدى البلد” أن سبب سفر ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف في سويسرا؛ يعود إلى رغبتها في الاطمئنان الكامل على صحتها.

وترغب ياسمين عبد العزيز في إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، والذين تتعامل معهم منذ 20 عاما.

ولم تشهد حالة ياسمين عبد العزيز خطورة في هذه الفترة؛ بل إن الحالة مستقرة، ولكن الأطباء سيتأكدون من سلامتها.

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

رد فعل أحمد العوضى :

انتابت الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الغضب الشديد وكشف عن نيته فى مقاضاة المتسببين فى الأزمة الصحية لزوجته والتى استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

وقال أحمد العوضى عن أزمة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر صفحته على “فيسبوك”: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين  وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيانا، بل لكل حدث حديث”.

وعاشت ياسمين عبد العزيز أياما صعبة فى الفترة الماضية بسبب مرضها وكثرة الأقاويل عن حالتها الصحية، وهو الأمر الذى خرج منذ إعلان زوجها أحمد العوضى عن خضوعها لعملية جراحية مطالبا

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز أحمد العوضى

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