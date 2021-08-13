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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بعد مرضها| خاص

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

علم “صدى البلد” أن سبب سفر ياسمين عبد العزيز إلى مدينة جنيف في سويسرا؛ يعود إلى رغبتها في الاطمئنان الكامل على صحتها.

 

وترغب ياسمين عبد العزيز في إجراء الفحوصات الطبية والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، والذين تتعامل معهم منذ 20 عاما.

 

ولم تشهد حالة ياسمين عبد العزيز خطورة في هذه الفترة؛ بل إن الحالة مستقرة، ولكن الأطباء سيتأكدون من سلامتها.

 

سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا 
 

غادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

 

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

 

رد فعل أحمد العوضى 
 

انتابت الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الغضب الشديد وكشف عن نيته فى مقاضاة المتسببين فى الأزمة الصحية لزوجته والتى استدعت سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

 

وقال أحمد العوضى عن أزمة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر صفحته على “فيسبوك”: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين  وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظنن صمتي نسيانا، بل لكل حدث حديث”.

 

أقاويل


وعاشت ياسمين عبد العزيز أياما صعبة فى الفترة الماضية بسبب مرضها وكثرة الأقاويل عن حالتها الصحية، وهو الأمر الذى خرج منذ إعلان زوجها أحمد العوضى عن خضوعها لعملية جراحية مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

 

وكتب العوضى: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء ..اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها”.

 

ووجه أحمد العوضى، رسالة لزوجته ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على "فيسبوك": "يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض، عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك أنتِ لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس أنتِ هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتِ وعداني وعد وهتتفذيه".

 

وأضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة، فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتِ بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتِ بتاخدي قوتك مني، أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض، من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

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