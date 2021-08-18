الفتاوى تشغل أذهان رواد معرض الإسكندرية.. وواعظات الأزهر يُحاربن الآراء المتشددة بالوسطية

إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب

الحجاب والاختلاط وفوائد البنوك أكثر تساؤلات الشباب في معرض الكتاب

الدكتورة إلهام شاهين: إصدارات جناح الأزهر متنوعة ومتميزة

تشارك واعظات الأزهر الشريف، بقيادة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، في ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الـ 16، الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي.

وشهد ركن الفتوى في معرض الإسكندرية، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطلب الفتوى من علماء الأزهر المتواجدين، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وكانت أكثر الفئات طلبًا للفتوى هي الأسرة بجميع أفرادها، حيث اهتم كل فرد من أفراد الأسرة بالاستفتاء كل حسب اهتمامه وما يشغله، ومن أبرز المسائل التي استقبلها ركن الفتوى تساؤلات الشباب عن الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاملات البنكية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

نتيجة الاستبيان

وأوضحت نتيجة استبيان أجري على جمهور المعرض، ترحيب رواد المعرض بتواجد المفتيات بركن الفتوى، مؤكدين في ردودهم على الاستبيان أن تواجد المفتيات رفع الحرج عن طالبي الفتوى الخاصة بالنساء وشجع قطاع كبير منهن على التردد على الركن لطلب الفتوى.

بدورها، قالت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن معرض الكتاب هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة بانتشار فيروس إلا أن القراءة في مصر لن تتوقف وتستمر الحياة.

وأضافت «شاهين» لـ«صدى البلد»، أن الأزهر الشريف يشارك في المعرض بجناح خاص بقطاعاته المتنوعة والمتميزة في كتبها ومشاركاتها، وتميز هذا العام بمشاركة واعظات الأزهر الشريف في ركن الفتوى لمزيد من التواصل مع الجمهور والرد على استفسارات السيدات والفتيات والأطفال الدينية.

وتابعت: أنه تم تخصيص 4 واعظات للحضور بالتناوب على مدار أيام المعرض وطوال ساعات عمله واستقباله للجمهور ».

أبرز أسئلة المستفتين

من جانبها، أشارت الواعظة أماني أحمد دسوقي، من منطقة وعظ الإسماعيلية، إلى أنها تقوم بالإجابة عن تساؤلات الجمهور من زائري المعرض والتي تنوعت ما بين أسئلة تخص قضايا المرأة، وأسئلة عن كيفية التغلب على بعض المشاكل الأسرية، وفي المعاملات، وعمليات التجميل، كما تضمنت بعض أسئلة الأطفال عن كيفية الوضوء والصلاة، وبر الوالدين، حيث تم الرد على جميعها بما يتوافق مع المنهج الأزهري الوسطي والمعتدل.

ثقة وارتياح في التعامل

وأما عن الفئات التي توافدت في ركن الفتوى، فأكدت الواعظة حنان إبراهيم منطقة وعظ بني سويف، أنه «تنوعت الفئات بين النساء والشباب والأطفال بل والرجال أيضًا في بعض الأحيان، وحظيت الواعظات بثقة الجميع وارتياح في التعامل مع الواعظات مع سرور بتواصل الأزهر الشريف مع الجمهور والنزول إليهم في أماكن تجمعاتهم .

مشاركة مشرفة للواعظات

فيما قالت الواعظة نجوى شبل منطقة وعظ الإسكندرية: «حرصًا من الأزهر على معرفة رأي الجمهور في وجود الواعظات بركن الفتوى تم توزيع استبيان على المستفتين، وكانت النتائج لليوم الأول والثاني للاستبيانات الترحيب الكبير بالفكرة، وأعربوا عن سعادتهم بذلك وخاصة بعد توزيع مجلة واعظات الأزهر علي المستفتيات».

فيما نوهت الواعظة سمية ياسر منطقة وعظ الإسكندرية، بأنها تقوم أيضًا بتعريف الجمهور بجناح الأزهر الشريف عامة، وبركن الفتوى خاصة، والتعريف بتواجد مفتيات للرد على الأسئلة والاستفسارات، وتوزيع المجلة على الجمهور، وتوثيق العمل داخل الركن، ومتابعة عمل المفتيات.