مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية : عدد طلابنا وصل إلى 11 ألفا

قال مالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم ، انه خلال هذا العام سنصل إلى 48 مدرسة في مصر، مؤكدا أن محافظة شمال سيناء بها مدرسة والوادي الجديد ايضا.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لفضائية اكسترا نيوز" أن المدارس المصرية اليابانية أصبحت موجودة في نطاق 25 محافظة، مشيرا إلى أنه مخطط انشاء 100 مدرسة على مستوى مصر

سندخل نظام المدارس المصرية اليابانية في المدارس الحكومية

وتابع مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، أنه سندخل نظام المدارس المصرية اليابانية في المدارس الحكومية ولكن مع ثبات النظام داخل المدرسة.

وأشار الرفاعي إلى أن المدارس المصرية اليابانية تطبق المناهج المصرية الجديدة، مؤكدا أنه بدءا من العام القادم سيدخل الصف الرابع الابتدائي للمرة الأولى.

وأكد الرفاعي ، أن عدد الطلاب على مستوى المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 11 ألف طالب.