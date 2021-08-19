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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

ياسين التهامي على
ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة

بين الموسيقى العربية والانشاد الديني لشيخ المنشدين ياسين التهامي انقضت الأمسية الرابعة من فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وشهدت حضورا جماهيريا مكثفا حيث تم شغل جميع المقاعد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على السلامة العامة . 

تفاصيل حفل ياسين التهامي

فعلى مسرح المحكى خطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الأضواء باستقبال حافل لشيخ المنشدين ياسين التهامي الذى خلق حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر الى عنان السماء وانشد عدداً من ابيات الاشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوى والابتهالات وتفاعل معها الحضور . 

جمهور المحافظات في حفل ياسين التهامي 

سبقه حفلا غنائيا لمطرب الاوبرا ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو ايمن محيى الدين حيث غازل الجمهور بمجموعة مميزة من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية والتى نالت الاعجاب والاستحسان كان منها بانوراما لأعمال عبد الحليم حافظ ، الحلوة داير شباكها ، طاير يا هوا ، مبيسالش عليا ابدا ، كعب الغزال ، بهية وغيرها ، ومن الاعمال المعاصرة سلف ودين ، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى فتافيت السكر .

ياسين التهامي محكى القلعة ياسر سليمان حفلات مهرجان القلعة فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

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