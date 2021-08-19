القباني: الأندية وافقت على ضغط المباريات منذ البداية .. فلماذا الشكوى؟

تعجب وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق من شكوى الأندية التي تصارع على البقاء بالدوري الممتاز ، من ضغط المباريات في بطولة الدوري العام .

وقال القباني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

جميع الأندية وافقت منذ بداية الموسم على ضغط المباريات ، وانتهاءه في الموعد المحدد من قِبل الإتحاد المصري لكرة القدم ، فكان على المتضرر الإعتراض قبل خوض مبارياته ، لكن جميع الأندية تعلم من البداية أنها ستخوض مباراة كل ثلاثة أيام ، فضغط المباريات يسري على جميع الأندية ، لذلك أرى أن هذا المبرر عبارة عن '' شماعة '' لتبرير الهزائم .