باسم مرسي يعلق على خماسية البنك أمام المقاصة

هنأ باسم مرسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، التهنئة لفريق البنك الأهلي، بعد الفوز على فريقه بخماسية مقابل 3 أهداف، في مباراة شهدت سوبر هاتريك لكريم بامبو، لاعب الزمالك المعار لنادي البنك، بالإضافة إلى تألق لاعبي الفريق الأخير، على الرغم من تأخرهم بهدفين مقابل هدف؛ إلا أنهم نجحوا في قلب النتيجة لصالحهم.

وقال مرسي في تصريحات عقب المباراة لقناة أون تايم سبورت: احنا بنلعب بأشبال صغيرين، لاعبين كويسة وواعدة، والحمد لله على النتيجة، احنا قاعدين في الدوري ومستريحين، النادي شايف إن لازم قطاع الناشئين ياخد فرصته.

وعن مصيره مع النادي الفيومي، رد باسم مرسي قائلًا: سأحسم مصيري عقب نهاية المباريات المقبلة في الدوري، هشوف مع وكيلي ايه الاختيار المناسب ليا وهحدد.

وتابع لاعب مصر للمقاصة: عندنا لاعبين محترمة بتحافظ على حقوقهم، والنادي بيحافظ على حقوق اللاعبين، كذلك بنحاول نحتوي اللاعبين الصغيرين، وهما محترمين جدا وبيسمعوا الكلام، وباقي اللاعبين لهم كل الاحترام، من حقها تاخد القرار المناسب، وأنا معاهم قلبا وقالبا، في إشارة منه إلى بعض اللاعبين الذين طالبوا بحقوقهم، ودخلوا في أزمة مع إدارة النادي