سوق المستعمل.. سعر سوبارو XV موديل 2013 | صور

تتصدر دوماً سيارات الصانع الياباني قوائم اختيارات مستهلكي السيارات، لذلك من المتوقع أن تجد معظم العلامات اليابانية ضمن فئة الأكثر مبيعاً، و ينطبق نفس الأمر على سوق المستعمل و ليس الجديد فقط، و من بين أبرز هذه السيارات تأتى سيارة سوبارو XV موديل 2013.

تجهيزات سوبارو XV موديل 2013

زودت سيارة سوبارو XV موديل 2013 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على اخراج قوة قدرها 114 حصان، و 150 نيوتن . متر من عزم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ5 سرعات.

حصلت سيارة سوبارو XV موديل 2013 على جنوط رياضية بقياس 17 بوصة، مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT، مكيف هواء مزدوج، مرايات جانبية كهربائية، مستشعرات ركن خلفية، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة، رز تفعيل و إيقاف المحرك، زجاج كهربائي.

جاءت سوبارو XV موديل 2021 بحزمة من التجهيزات والمواصفات القياسية، مقود حركة مزود بأنظمة التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعدد 6 مكبرات صوتية، قفل مركزي، و مثبت سرعة، فتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزا، و مقود حركة متعدد المهام.

دعمت سيارة سوبارو XV بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل، وفرامل يد كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.

ويبلغ سعر السيارة سوبارو XV موديل 2021 في مصر 230 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.