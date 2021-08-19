بعد 7 أيام من أختفائها .. لغز جثة طفلة 3 سنوات متعفنة في حلوان

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة 3 سنوات بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان.



حيث صرحت النيابة بدفن جثة الطفلة عقب صدور الصفة التشريحية لها، وطلبت تقريرا عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الامنية في الحادث.



البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أسرة يفيد بالعثور علي جثة طفلتها 3 سنوات المتغيبة منذ 7 ايام وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الحادث.





سبعة أيام بذلت فيها أسرة الطفلة طاقتها بحثا عن طفلتهم التي لم تكمل بعد عامها الرابع، حيث كانو علي وشك فقدان الامل في العثور عليها مره أخرى إلا أن القدر سطر كلماته.



وكانت الاسرة دائمة التواجد في المنزل بعد وقوع حادث اختفاء الطفلة وبعد ان سيطر عليهم الحزن لفقدانهم فلذة كبدهم، إنبعتث رائحة كريهة في المنزل، حتي أخذتهم الرئحة الي سطح منزلهم؛ وحينها وجدو الطفلة محشورة بين الطوب والاخشاب الموجودة علي سطح المنزل.

صرخات وعويل أرتفعت في أركان المنزل، حينما شاهدت الأسرة طفلتها جثة هامدة وفي حالة تعفن.