حبس طالب قتل حارس مدرسته في سوهاج بـ "علبة كشري".. القصة كاملة

قررت نيابة البلينا بسوهاج، حبس شابًا 4 أيام لاتهامه بقتل حارس مدرسة خاصة والاستيلاء على خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه لقطاع الجنوب بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغًا من مسئول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة "خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر"، ومقتل حارس خاص بالمدرسة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط مُرتكب الواقعة، وتم الإنتقال إلى مسرح الجريمة وعمل المعاينة اللازمة لمكان وجود الجثة والسرقة.

وتم العثور على جثة الحارس مُلقاة على الأرض دون أي إصابات ظاهرية، وبالفحص الأولي للطب الشرعي تبين مصرع الحارس عقب تناوله وجبة طعام مُسممة "كشري".

وأثبتت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة طالب يعمل والده بالمدرسة، وباستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واعترف الجاني: "اشتريت علبة كشري وضيفت لها كمية من سُم الفئران وتوجهت بها للمدرسة، واديتها للحارس وهو عشان عارفني وعارف والدي اخدها مني دون اي استفسار جايبها له ليه ولا اي حاجه".

وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء شديدة لقي مصرعه على إثرها، وبعدها استولى الشاب على المسروقات، والتي أرشد عنها أعلى سطح مسكنه.

تم استهداف المكان وعثر على المسروقات المُبلغ بسرقتها بذات المكان المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أصدرت قرارها المُتقدم.