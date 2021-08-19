تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة ربة منزل فى مدينة نصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر لجلسة 19 اكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري و محمد سامح عبد الخالق و مصطفي أنور مؤمن.
وأوضح أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة وصفاً، والمبلغ المالى المقدر بالتحقيقات، والمملوكين للمجنى عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أبصراها منفردة بالطريق العام وتربصا لها، وما أن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً وسحلاها محدثين إصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والهروب بها.
وكشف أمر الاحالة أن المتهم الثالث قام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة وبالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى القانون