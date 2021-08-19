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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة ربة منزل فى مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر لجلسة 19 اكتوبر.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري و محمد سامح عبد الخالق و مصطفي أنور مؤمن.

 

وأوضح أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين سرقوا المنقولات المبينة وصفاً، والمبلغ المالى المقدر بالتحقيقات، والمملوكين للمجنى عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أبصراها منفردة بالطريق العام وتربصا لها، وما أن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً وسحلاها محدثين إصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والهروب بها.

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وكشف أمر الاحالة أن المتهم الثالث قام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة وبالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى القانون

محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه سرقة ربة منزل بالإكراه مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

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