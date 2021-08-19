علاجات سريعة من مطبخك تخلصك من الطفح الجلدي

ذكر وقع femina أن الأسباب المحددة للطفح الجلدي التغير في درجة الحرارة ومسببات الحساسية الغذائية والحساسية لبعض الأدوية أو المنتجات. إليك علاجات سريعة للتخلص من الطفح الجلدى.

1-الكزبرة

يحتوي هذا المكون السحري على خصائص مهدئة ومضادة للتهيج ومضادة للالتهابات ومطهرة يمكنها علاج الطفح الجلدي. تُطحن أوراق الكزبرة إلى عجينة ويضاف إليها بضع قطرات من عصير الليمون.

ضعيه على المنطقة المصابة واغسليها بعد نصف ساعة وكرر هذا الإجراء مرة أو مرتين يوميًا لبضعة أيام.

2- قشور الموز

يمكن أن تقلل قشور هذه الفاكهة من الحكة والالتهابات والجفاف الناجم عن الطفح الجلدي.

ضعي القليل من قشور الموز في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين و في وقت لاحق ، ضعها مباشرة على المنطقة المصابة وتركها لمدة نصف ساعة.

تخلصي من القشور بعد الاستعمال و يمكنك أيضًا تحضير مزيج عن طريق مزج ثلاث إلى أربع قشور موز مع ملعقتين من العسل العضوي الخام.

ضعي هذا المزيج على الطفح الجلدي واغسليه بعد ساعة وتكرر أي من الطريقتين مرتين في اليوم.

3-دقيق الشوفان

من المعروف أن دقيق الشوفان يقلل الالتهاب ويمكن استخدامه لعلاج الطفح الجلدي ويمكنك إضافة مسحوق الشوفان إلى حمامك المعتاد واضيفي بعض الماء في كوب من مسحوق الشوفان غير المطبوخ.

حركي للوصول إلى قوام يشبه العجينة و ضعيه على المناطق المصابة بالحكة واغسليها بعد 20 إلى 25 دقيقة ذلك مرتين في اليوم.

4-أوراق النيم

يمكن لخصائصه المضادة للميكروبات أن تقضي على السموم والشوائب من الجلد وتعمل هذه الأوراق أيضًا على شفاء الجلد عن طريق تقليل الحكة والألم.

أغلى 10 إلى 12 ورقة نيم في لتر واحد من الماء لمدة 15 دقيقة وأضيفي هذا الماء إلى حمامك كل يوم حتى تلتئم الطفح الجلدي.