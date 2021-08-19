مرسيدس تستعد لسحب 17 طراز من سياراتها .. اعرف السبب

تستعد مرسيدس بنز لإيقاف وتعليق جميع مبيعاتها من السيارات التي تعمل بمحرك V-8 داخل الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2022، حسبما أفاد منشور على منتدى السيارات بموقع "reddit"

وبحسب موقع "كار أنذ درايفر"، يزعُم صاحب المنشور، الذي يعمل في وكالة لبيع السيارات، أنه اطلع على مذكرة داخلية لشركة مرسيدس وُزعت على وكلاء السيارات في أمريكا لإفادتهم بالتغييرات المقبلة الخاصة بسياسة الشركة.

وأكد موقع "كار أنذ درايفر" أنه تواصل مع صاحب المنشور، الذي بدوره قدم للموقع الإلكتروني المخاطبات الرسمية بين الوكالة وشركة مرسيدس بنز، وضم 17 طراز من مرسيدس تعمل بمحركات V8 لن يستطيع الوكلاء طلبها بدءًا من عام 2022.

في حال تبين صدق المنشور على المنتدى، سيكون هناك توقف لمبيعات سيارات مرسيدس C63 و GLC63 و E63 و GLE580 و GLS580 و GLE63 و GLS63 و GLS600 Maybach و G550 و G63.

ولكن يظل مصير طراز S580 و S580 Maybach الذي يعمل بالطاقة V-8 غامضًا وغير محسوم من قبل الشركة، وفقًا للمذكرة الغامضة.

فيما ادعى أحد المعلقين على منشور "ريديت" أن الطلب الذي قدمه لشراء سيارة مرسيدس AMG E63S سيدان 2022 قد ألغى من قبل التاجر، وادعى العميل أن الوكيل الذي يتعامل معه أظهر له مذكرة مماثلة لتلك المذكورة في المنشور الأصلي.

ويشير المنشور المنسوب لشركة مرسيدس بنز إلى "عدة متغيرات عالمية سواءً داخلية أو خارجية بالإضافة إلى عدة أسباب أدت لهذا التغيير" .

ورجح موقع السيارات "كار أند درايفر" أن المقصود بالتغيرات العالمية اللوائح البيئية المنظمة للانبعاثات الكربونية.