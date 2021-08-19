قبل طرحة الأربعاء المقبل.. 5 تصريحات لـ مخرج فيلم 200 جنيه

أيام قليلة ويبدأ عرض فيلم 200 جنيه ، والذى من المقرر أن يتم طرحه في السينمات يوم 25 أغسطس ، ويضم عددا كبيرا من النجوم .

وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحات المخرج محمد أمين لموقع صدى البلد :

1- ليس صحيحا ما تردد بشأن الفنانين المشاركين في فيلمه الجديد “200 جنيه” بأنهم سيظهرون كضيوف شرف.

2- 200 جنيه فيلم اجتماعي، وقد حاولت أن يكون اختياريا للممثلين المشاركين عكس التوقع، فمثلاً دور الفنان هاني رمزي بعيدا تماما عما قدم قبل ذلك، وكذلك كافة الأبطال الذين سيظهرون من خلال فيلم اجتماعى به لمحات إنسانية".

3- سر اختيار فئة الـ 200 جنيه من العملة المصرية لتدور حولها أحداث العمل يعود إلى أنها العملة الأعلى حالياً ومن الممكن أن تؤثر في حياة الإنسان ، ولكن عملة مثل الـ 10 جنيهات من الممكن ألا تؤثر فى حياة كل المواطنين.

4- أعتدت على إخراج الأعمال السينمائية التي أقوم بكتابتها ، إلا أنني وجدت أن فيلم 200 جنيه مكتوب من قبل المؤلف أحمد عبد الله بشكل جيد للغاية ، مما شجعني على خوض التجربة " .

5- فيلم 200 جنيه كان من المقرر تصويره خلال العام الماضي ، إلا أنه تأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

أبطال فيلم 200 جنيه



"200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلي رأسهم إسعاد يونس ، أحمد السقا ، أحمد آدم ،أحمد رزق ، هاني رمزي ،خالد الصاوي ، آسر ياسين ، بيومي فؤاد ،نيللي كريم ، ليلى علوي ، غادة عادل ،أحمد السعدني ، طارق عبد العزيز ،محمود حافظ ، مي سليم ،نيرمين زعزع ، ملك قورة ، نهى صالح ، دينا فؤاد ، محمد فراج ، أحمد داود ، محمد العريف ، آية قاسم ، عمرو عبدالجليل.

ومن تأليف أحمد عبد الله و إخراج محمد أمين ومن إنتاج شركتي " فيردي " لـ محمد عبدالحميد ووائل علي وشركة " آرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.