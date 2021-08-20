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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي سبورتباك Q5 وSQ5 تصل الشرق الأوسط .. تفاصيل

اودي سبورتباك Q5
اودي سبورتباك Q5 و SQ5 تصل الشرق الأوسط

استطاعت شركة اودي الألمانية وصاحبة شعار الحلقات المتصلة الشهيرة، أن تفرض سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية، وذلك نسبة إلى تاريخها الممتد و الحافل بالعديد من الطرازات القوية، بينما يواصل الصانع الألماني من تعزيز قوته من خلال طرح النسخة سبورتباك Q5 و SQ5 داخل بعض أسواق الشرق الأوسط.

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قدرات اودي سبورتباك Q5 و SQ5

تعتمد النسخة الرياضية اودي سبورتباك SQ5 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 TFSI، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 354 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تستطيع هذه السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 4.9 ثانية فقط.

و تأتي الفئة المتطورة من هذه النسخة بـ شاشة عرض للمعلومات على الزجاج الامامي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم كلا من تطبيق ابل كار بلاي و اندرويد اوتو تستخدم في عرض أنظمة الملاحة أيضا حيث يبلغ قياسها 10.1 بوصة، مع شاشة اخرى لمساعدة قائد المركبة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مثبت سرعة تكيفي، و خاصية تحديد المسار، إلى جانب مقصورة داخلية تجمع بين الاطلالة الرياضية و عنصر الفخامة.

و تقدم السيارة اودي Q5 بإطلالة خارجية تحمل الكثير من المفاهيم القوية مثل النسخة SQ5 الانيقة، حيث تضم واجهة امامية تتسم بالشراسة، مع مصابيح انسيابية حادة تعمل بتقنية LEDLIGHT، و خاصية ماتريكس LED كخيار إضافي، بالإضافة إلى نظام الدفع الكلي للعجلات، مع شبكات امامية متعددة المقاطع والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و سبويلر رياضي انيق مثبت بالناحية العلوية من الزجاج الخلفي.

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