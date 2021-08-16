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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف عن نسختها "رودستر" الاختبارية بإطلالة ساحرة

أودي تكشف عن نسختها
أودي تكشف عن نسختها "رودستر" الاختبارية .. بإطلالة ساحرة

تعتبر أودي الألمانية واحدة من أنجح شركات تصنيع السيارات العالمية، حيث استطاعت طوال تاريخها الممتد، أن تقدم باقة قوية من الإصدارات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، والكروس أوفر، والرياضية المتعددة الاستخدامات، بينما تواصل الصانعة الألمانية من تعزيز قدراتها في هذا المجال؛ بالدفع بنسخة اختبارية جديدة من سيارتها “رودستر”، عبر تقنية منظومة الطاقة الكهربائية.

 

أودي تكشف عن نسختها "رودستر" الاختبارية 

 

تستمد النسخة الاختبارية أودي رودستر قوتها من محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 465 كيلو وات/632 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 750 نيوتن/متر، كما دعمت ببطارية كهربائية سعة 80 كيلو وات/ساعة، مع مدى سير قد يتخطى حاجز الـ 500 كيلومتر.

و من خلال هذه الإمكانيات الفنية المتطورة تستطيع السيارة أودي رودستر الكهربائية، أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في فترة زمنية تقدر مدتها بـ 4 ثوان.

 

و تأتي السيارة أودي رودستر الاختبارية بنسبة طول بلغت 4.94 متر، مع وزن يقرب من 2 طن، بالإضافة إلى اطلالة خارجية عصرية للغاية، حيث تتمتع بالعديد من اللمسات الانسيابية، و الموجات الغائرة و البارزة، و التي تمنحها الأفضلية في التعامل مع حركة الهواء الديناميكية.

 

بينما ترتكز السيارة أودي رودستر الكهربائية على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية تشبه الدروع الحربية، مع مقدمة بارزة ذات مصابيح أمامية حادة و شبكة عصرية، بالإضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب، و تصميم خلفي انسيابي اقرب من المركبات الفضائية، إلى جانب الكثير من القدرات الفنية الاخرى.

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