نتائج مباريات اليوم من تصفيات الدوري الأوروبي

فاز فريق إي سي روما الإيطالي على نظيره طرابزون سبور التركي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم "مديكال بارك أرينا"، ضمن لقاءات الجولة التأهيلية الرابعة بتصفيات مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

كما تعادل جالاتا سراي التركي مع راندرز الدنماركي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن ذهاب المرحلة النهائية من الأدوار التمهيدية المؤهلة للدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

ولعب المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع جالاتاسراي، حتى قرر المدير الفني استبداله في الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

وجاءت نتائج اليوم كالاتي:

أف سي اومونيا نيقوسيا - قبرص 4 : 2 رويال انتويرب - بلجيكا

سلافيا براغ - التشيك 2 : 2 ليجيا وارسو - بولندا

ريندرز - الدانمارك 1 : 1 غلطة سراي - تركيا

مورا - سلوفينيا 1 : 3 شتورم غراتس - النمسا

فنربخشة - تركيا 1 : 0 هلسنكي - فنلندا

أولمبياكوس - اليونان 3 : 0 سلوفان براتيسلافا - سلوفاكيا

رابيد فيينا - النمسا 3 : 0 زوريا لوهانسك - أوكرانيا

جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا 1 : 0 ألاشكيرت - أرمينيا

وجاءت نتائج مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي كالاتي