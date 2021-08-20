مقتل عنصري أمن وإصابة 5 إثر تفجير انتحاري استهدف مقهى في مقديشو

قتل عنصرا أمن وأصيب 5 أشخاص على الأقل، في تفجير انتحاري استهدف الخميس مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب الإرهابية، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفجر الانتحاري حزامه الناسف داخل مقهى يرتاده على وجه الخصوص أفراد من قوات الأمن الصومالية.

وأسفر الهجوم الذي وقع عند المغرب، عن مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة خمسة أشخاص بجروح، كما أفاد الشرطي محمد علي الذي كان في موقع التفجير.

وقال شاهد عيان يدعى عبدالقادر سقالة لوكالة الصحافة الفرنسية إن التفجير أسفر عن "تطاير قطع معدنية وحطام كراس بلاستيكية في كل مكان".

وسارعت حركة الشباب الإرهابية إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك في بيان نشرته وكالة "شهادة" الإخبارية الناطقة باسمها، كما أفاد موقع "سايت" المتخصص برصد المواقع المتطرفة.

وينفذ متمردو حركة الشباب الذين يقاتلون الحكومة الصومالية منذ سنوات، هجمات منتظمة ضد أهداف حكومية وأخرى مدنية في مقديشو.

وفي يوليو، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في مقهى مزدحم في مقديشو.

وسيطر مقاتلو حركة الشباب على العاصمة الصومالية لبعض الوقت قبل أن تطردهم منها في 2011، قوة من الاتحاد الأفريقي، لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة من البلاد.