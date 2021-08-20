عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عنصري أمن وإصابة 5 إثر تفجير انتحاري استهدف مقهى في مقديشو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتل عنصرا أمن وأصيب 5 أشخاص على الأقل، في تفجير انتحاري استهدف الخميس مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب الإرهابية، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفجر الانتحاري حزامه الناسف داخل مقهى يرتاده على وجه الخصوص أفراد من قوات الأمن الصومالية.

وأسفر الهجوم الذي وقع عند المغرب، عن مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة خمسة أشخاص بجروح، كما أفاد الشرطي محمد علي الذي كان في موقع التفجير.

وقال شاهد عيان يدعى عبدالقادر سقالة لوكالة الصحافة الفرنسية إن التفجير أسفر عن "تطاير قطع معدنية وحطام كراس بلاستيكية في كل مكان".

الصومال.. ضربة جوية أمريكية تستهدف حركة الشباب وقيادات بتنظيم القاعدة

الجيش الصومالي يشن غارة جوية على حركة الشباب بولاية وسط البلاد

وسارعت حركة الشباب الإرهابية إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك في بيان نشرته وكالة "شهادة" الإخبارية الناطقة باسمها، كما أفاد موقع "سايت" المتخصص برصد المواقع المتطرفة.

وينفذ متمردو حركة الشباب الذين يقاتلون الحكومة الصومالية منذ سنوات، هجمات منتظمة ضد أهداف حكومية وأخرى مدنية في مقديشو.

وفي يوليو، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في مقهى مزدحم في مقديشو.

وسيطر مقاتلو حركة الشباب على العاصمة الصومالية لبعض الوقت قبل أن تطردهم منها في 2011، قوة من الاتحاد الأفريقي، لكن المتمردين ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة من البلاد.

الصومال مقديشو الشباب حركة الشباب حركة الشباب الصومالية

موضوعات متعلقة

البحرية البريطانية تعلن عن تعرض سفينة لـ القرصنة بسواحل الصومال

الصومال.. ضربة جوية أمريكية تستهدف حركة الشباب وقيادات بتنظيم القاعدة

الجيش الصومالي يشن غارة جوية على حركة الشباب بولاية وسط البلاد

ترشيحاتنا

محمد يوسف يعدد أسباب تعثر الأهلي في الدوري

خير عظيم.. فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

دعاء الشفاء للمريض .. لعلاج الأمراض المستعصية

لابيد: جانتس لن يذهب لتشكيل حكومة مع نتنياهو

مقتل عنصري أمن وإصابة 5 إثر تفجير انتحاري استهدف مقهى في مقديشو

خالد الغندور يتغزل في الزمالك ويعلن أحقيته بـ لقب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

أحمد كريمة: زواج البارت تايم ليس زواج متعة ولا أستطيع تحريمه

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ