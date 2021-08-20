توقيع مشروع بحثي في الحوكمة العمرانية بجامعة الإسكندرية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية، عقد مشروع "إنشاء مركز تميز فى الحوكمة العمرانية بجامعة الاسكندرية".

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات في الإحتفالية المقامة بجامعة العلمين الدولية، بمدينة العلمين.

أقرأ أيضًا:

16 مركز شباب جديد لخدمة المناطق الأشد احتياجا في الإسكندرية

ويضم المشروع لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويقدر تمويله بنحو ٢ مليون جنيه مصرى، لتأسيس مركز التميز بجامعة الاسكندرية، بالشراكة مع جامعتي بنها و بورسعيد، ويتبنى المشروع نهج يعتمد علي المقومات الإيجابية للمستقرات اللا رسمية كدعائم لتمكين السكان المحليين لقيادة عمليات التنمية الذاتية من خلال تفسير للحوكمة الرشيدة علي إنها حالة من الإتزان الديناميكي بين الأطراف المانحة والطالبة وفقا للممارسات العالمية الحالية والمدعومة من البنك الدولي.