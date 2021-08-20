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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 20-8-2021

أسعار - الأسماك
أسعار - الأسماك

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ "سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور 

وأسعار الأسماك فى سوق العبور، استقر سعر سمك بلطى بأنواعه ..سجل كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح بين 20 إلى 26 جنيها و سمك بلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 17 إلى 21 جنيه و سمك بلطى اسوانى من 17 الى 37 جنيه، سمك فيله بلطى من 30 الى 110 جنبه.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 60 و 120جنيهًا،بياض املس 1 بلدى بين 60 و 110 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و 40 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك البورى 1 نحو 70جنيها ، تراوح سمك بورى2 بين 50 الى 60 جنيها.

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها.

ووصل سعر كيلو سمك موسى 130 جنيها للكيلو .

تراوح سعر سمك كيلو سمك وقار من 80 الى 100 جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان2 نحو 30 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 2 سجل نحو 40 جنيها ، بربون مجمد 35 جنيها 

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 90 الى 130 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120جنيها .

أسعار الجمبرى فى سوق العبور اليوم الجمعة

سجل أسعار الجمبرى جامبو مابين 400 الى 440 جنيها.

سجل أسعار الجمبرى 1 مابين 300 الى 350 جنيها.


سجل أسعار الجمبرى 2 مابين 200 الى 270 جنيها.

سجل أسعار الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.

وسجل أسعار الجمبرى 3 مابين 90 الى 170جنيها.


يعد سوق العبور، أكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة.

افتتح سوق العبور في 10/6/1994، و قدم حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة في روض الفرج وغمرة والتي كانت سبباً في وصول نسبة الفاقد في الخضر والفاكهة إلى 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا انخفضت هذه النسبة إلى 3-5 % بعد إنشاء سوق العبور وهي النسبة المتعارف عليها في أحدث الأسواق العالمية.

وتتكون محلات السوق من (548 وحدة خضار - 50 وحدة بصل وثوم وزيتون - 336 وحدة فاكهة - 86 محل أسماك - 144 وحدة موز - 4 وحدات للفرز - 3 معمل تشفية - 4 ثلاجة تبريد وتجميد - 46 محلات بلح وغلال - 475 وحدة منطقة الفوارغ 
 

الاسماك اسعار الجمبري سوق العبور سمك اليوم الجمعة

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