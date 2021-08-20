بارالمبياد طوكيو: أول حالة إصابة بفيروس كورونا للاعب من خارج اليابان

أعلنت اللجنة المنظمة دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020) اليوم الجمعة أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) للاعب من خارج اليابان.



وقالت اللجنة - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن نتائج اختبارات اللاعب جاءت إيجابية أثناء فترة العزل التي دخل بها عقب وصوله اليابان لمدة 14 يوما.



وأشار التلفزيون أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التي أعلنتها اللجنة المنظمة منذ الأول من شهر يوليو الماضي بلغت 632 حالة بينهم 546 حالة لها صلة بدورة الألعاب الأولمبية، و86 حالة لها صلة بالألعاب البارالمبية.