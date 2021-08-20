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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء فقط.. اكتشفي أعراض الأورام الليفية في الرحم

الأورام الليفية
الأورام الليفية

تعد الأورام الليفية من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء وهي أورام غير سرطانية تنمو في الرحم أو حوله.

تتكون الزيادات من عضلات وأنسجة ليفية ، وتختلف في الحجم ويطلق عليها في بعض الأحيان اسم الأورام العضلية الرحمية أو الورم العضلي الأملس.

لا يدرك عدد كبير  من النساء أنهن مصابات ب الأورام الليفية لأنهن لا يعانين من أي أعراض.

حقائق عن الأورام الليفية وطرق العلاج

اسباب الإصابة بـ أمراض تؤدى لـ استئصال الرحم

ونسبة النساء اللواتي لديهن أعراض تظل على وجود الأورام الليفية تبلغ حوالي 1 من 3.

ونعرض لكم فيما يلي اهم أعراض الأورام الليفية لدى النساء وذلك وفقا لما جاء في موقع" NHS "

فترات غزيرة  أو فترات مؤلمة
ألم في البطن
آلام أسفل  الظهر
حاجة متكررة للتبول
إمساك
ألم أو إزعاج أثناء ممارسة الجنس
في حالات نادرة ،  يمكن أن تؤثر المضاعفات الإضافية التي تسببها الأورام الليفية على الحمل أو تسبب العقم .

رؤية طبيب عام
نظرًا لأن الأورام الليفية لا تسبب أعراضًا في كثير من الأحيان ، يتم تشخيصها أحيانًا عن طريق الصدفة أثناء الفحص أو الاختبار أو الفحص الروتيني لأمراض النساء.

راجع طبيبك إذا كانت لديك أعراض مستمرة من الأورام الليفية حتى يتمكن من مراجعة الأسباب المحتملة واكتشاف سر الألم.

في حالة شك الطبيب في أنك قد تكوني مصابة بأورام ليفية في الرحم، فسيحيلك عادةً لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لتأكيد التشخيص.

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